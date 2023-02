Ilary Blasi, fuga a Firenze con la mamma Daniela Serafini

Dopo un weekend in Germania con Bastian Muller, rientra a Roma e poi riparte per un nuovo tour

Ilary Blasi è instancabile.

Ha trascorso il fine settimana in Germania con il fidanzato Bastian Muller, poi è rientrata a Roma dove si è dedicata subito a un allenamento mattutino per rimettersi in forma. Con tutina aderente rosa e fisico al top ha mostrato ai fan gli esercizi per il corpo, poi ha fatto di nuovo la valigia ed è ripartita. Questa volta si è fatta accompagnare dalla mamma Daniela Serafini a Firenze.

Sempre con la valigia pronta

Prima un fine settimana in Germania con Bastian Muller, poi un allenamento sexy a Roma e infine un viaggio in coppia con la mamma a Firenze. Ilary Blasi da quando si è lasciata con Francesco Totti è continuamente in viaggio. Non perde occasione per fare tour per il mondo o semplici gite in Italia. Nel weekend era con il fidanzato, ma al rientro nella Capitale si è dedicata a una sessione intensa di ginnastica mettendo in mostra il suo fisico tonico e scolpito sui social. E via di corsa per una nuova avventura. Misteriosa posta i video della location in cui alloggia nel capoluogo toscano e si sofferma sul lettone. I cuscini portano le iniziali degli ospiti: IB per Ilary Blasi e al suo fianco DS. Chi sperava in un altro siparietto romantico con Bastian resta spiazzato. Con la showgirl c’è la mamma Daniela Serafini. Le due pubblicano uno scatto a cena belle e sorridenti come non mai.

Ultima tappa Germania

La relazione sentimentale di Ilary Blasi è decisamente itinerante. La showgirl nell’ultimo fine settimana ha raggiunto Bastian Muller in Germania. Prima lui era stato a Roma a visitare la Capitale e a conoscere le amiche della fidanzata. Poi erano stati a Parigi, a St. Moritz, a Bangkok, si sono regalati gite sulla neve e pause cittadine, all’inizio più attenti a nascondere la loro privacy poi più social e allo scoperto. Lui ha conosciuto la famiglia di lei, il gruppo di amici, i cognati, i figli, la conduttrice tv è stata a casa dell’imprenditore a Francoforte. Insomma, nata in sordina la storia tra i due pare aver proprio preso il volo.

Resta il nodo separazione

Per raggiungere la serenità manca ancora un tassello: la separazione da Francesco Totti. Tra poco ci sarà la prima udienza per la causa che vedrà i due ex affrontarsi per dividere beni e soprattutto per gestire i figli, Cristian, Chanel e Isabel Totti. I team legali potrebbero arrivare a un accordo che soddisfi tutte le parti e scongiuri così la battaglia in tribunale. Tra poche settimane si saprà se Ilary e Francesco firmeranno l’addio pacificamente.