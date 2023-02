I Rolling Stones presentano una band da sogno: nel nuovo album Paul McCartney e Ringo Starr

Dopo decenni di rivalità, due miti del rock starebbero per unire le forze, secondo quanto riporta Variety

Quella tra Rolling Stones e Beatles è stata una delle storiche rivalità nella musica. Ora, due miti della storia del rock starebbero per unire le forze: quasi 60 anni dopo il loro primo incontro. Una notizia che neanche qualche illuminato sceneggiatore di film di fantascienza avrebbe potuto ipotizzare. Secondo quanto fa sapere Variety, Jagger e soci starebbero lavorando assieme a Paul McCartney e Ringo Starr in vista di un nuovo album.

La collaborazione con gli ex Beatles

Secondo la “Bibbia della musica”, l’ottantenne Sir Paul avrebbe registrato parti di basso per un progetto dei Rolling Stones coordinato da Andrew Watt, premio Grammy 2021 come producer dell’anno che di recente ha lavorato con star come Elton John e Dua Lipa. Anche l’82enne Ringo Starr sarebbe a bordo, anche se non è chiaro in quale tipo di collaborazione.

Nuova musica per gli Stones

Le registrazioni sarebbero avvenute a Los Angeles nelle ultime settimane. “C’è nuova musica in arrivo”, aveva annunciato per Capodanno su Instagram il chitarrista degli Stones Keith Richards. L’album sarebbe il primo di musica originale dei Rolling Stones da “A Bigger Bang” del 2005, ma non è che la band sia rimasta con le mani in mano da allora. Jagger da anni sta accumulando canzoni per un nuovo disco e nel 2021 ha detto che “ci sono molti brani” pronti per qualcosa di nuovo, in cui potrebbero entrare brani registrati anche da Charlie Watts, il batterista del gruppo, prima di morire nell’agosto 2021. Nel 2016 i Rolling Stones hanno fatto uscire “Blue and Lonesome”, una compilation di cover blues.

Il primo incontro 60 anni fa

I Beatles e i Rolling Stones si sono incrociati per la prima volta il 14 aprile 1963, quando i Fab Four di Liverpool andarono al concerto dei futuri rivali al Crawdaddy Club di Richmond e poi raggiunsero Jagger nel suo appartamento di Chelsea. Quell’anno McCartney e Lennon scrissero “I wanna be your man”, la cui cover divenne il primo successo degli Stones. Il resto sono decenni di storia, tra rivalità anche tra i fan e occasionali collaborazioni: Lennon e McCartney parteciparono al singolo degli Stones “We love you” uscito come ringraziamento ai fan che erano rimasti fedeli a Jagger e Richards dopo che i due erano stati arrestati per droga. Secondo Variety non è sorprendente che il 1967 (anno della Summer of Love) segnò l’apice nelle relazioni tra le due band che si resero omaggio sulle copertine degli album usciti allora, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e “Their Satanic Majesties Request”.

Rivalità mai sopite

Nel 2021 la rivalità era tornata a galla: intervistato dal New Yorker, Sir Paul aveva definito i Rolling Stones una “blues cover band” e aggiunto: “Noi abbiamo gettato una rete più ampia della loro”. Aveva replicato Mick Jagger settimane dopo, durante un concerto a Los Angeles, scherzando sul fatto che McCartney era tra il pubblico e che “si sarebbe unito a noi per una cover blues” per poi aveva dichiarato: “E’ divertente, perché non c’è gara. I Rolling Stones sono una band da grandi concerti, mentre i Beatles non hanno fatto nemmeno un tour nelle arene. Si sono sciolti prima che il business dei tour iniziasse sul serio”.