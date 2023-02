Flavio Briatore in barca ai Caraibi, c’è anche una ragazza sexy

Il manager si concede una minicrociera da sogno con un gruppo di amici

Flavio Briatore naviga in acqua calme e paradisiache. Dopo aver festeggiato il compleanno della sua ex Elisabetta Gregoraci a Montecarlo, il manager è partito per i Caraibi dove a bordo di un lussuoso yacht ha trascorso il giorno di San Valentino. Con lui un gruppo di amici, tra cui una misteriosa ragazza mora molto affascinante, come mostrano le foto paparazzate dal settimanale “ Chi”.

La minivacanza ai Caraibi

Flavio Briatore è sempre in viaggio. Per vacanza o per lavoro, il manager sale e scende da aerei, elicotteri, treni, auto e anche yacht da sogno. Per la festa degli innamorati ha scelto di non restare a Montecarlo solo soletto – visto che la sua ex Elisabetta Gregoraci aveva preso il volo per Parigi con il nuovo fidanzato Giulio Fratini – e si è imbarcato dall’isola di Saint Barth per una crociera a tutto relax e chiacchiere. In barca Flavio Briatore, 72 anni, si dedica alla tintarella, ai tuffi in mare e non perde di vista i suoi ospiti. Tra loro c’è anche una misteriosa ragazza mora che in bikini conquista subito i flash dei paparazzi: movenze sexy e fisico da sballo che ricorda molta la giovane Gregoraci che ha fatto perdutamente perdere la testa all’imprenditore.

Al fianco di Elisabetta al party di compleanno

Flavio Briatore era al fianco di Elisabetta Gregoraci al party per i suoi 43 anni, che si è tenuto a Montecarlo lo scorso 8 febbraio. I due ex sono apparsi sereni e affiatati. Alla festa lei è stata reginetta indiscussa dei balli e dei canti, organizzati nei minimi dettagli con tanti amici vip. Il manager è stata una presenza discreta ma importante. Al momento del taglio della torta e per le foto di rito Flavio ed Eli hanno posato sorridenti, complici e vicini. Lui l’ha abbracciata teneramente e lei non ha mai respinto le dolci attenzioni. Il siparietto però è durato solo il tempo di una serata mondana. Non c’era il fidanzato della Gregoraci, Giulio Fratini, con cui è invece partita poco dopo per un viaggio romantico a due. E così mentre la showgirl calabrese prendeva il volo per Parigi, Briatore si imbarcava per l’isola di Saint Barth dove ad attenderlo c’era uno yacht di superlusso con gli amici pronto a salpare per i Caraibi.

La famiglia di Briatore

Flavio Briatore nonostante separazioni e addii sa mantenere unita la sua famiglia allargata. Non solo è rimasto in ottimi rapporti con la Gregoraci, da cui si è allontanato nel dicembre del 2018 e che lo ha reso padre del 14enne Nathan Falco, ma anche con Hedi Klum da cui ha avuto la primogenita Leni ha ristabilito una relazione affettuosa tanto che tutti hanno trascorso anche dei giorni di vacanza insieme. La 18enne Leni e Nathan Falco hanno apprezzato la loro fratellanza. “Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto” aveva spiegato la scorsa estate il manager che era stato a Capri con entrambi i figli.