Film stasera in TV da non perdere giovedì 23 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 23 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

L’ultimo giorno sulla Terra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jean Reno in un film post-apocalittico. Un astronauta deve fermare la desertificazione del globo.

Star Trek VII: Generazioni, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

William Shatner e Patrick Stewart nel film di Star Trek che segna il passaggio alla Next Generation.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il traditore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pierfrancesco Favino interpreta un pentito di mafia nel film di Marco Bellocchio.

Temple Grandin – Una donna straordinaria, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic HBO con Claire Danes. Una donna affetta da autismo diventa una grande scienziata.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Il giorno più bello del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Alessandro Siani interpreta e dirige una commedia nella quale un impresario di teatro deve difendere un bambino da un gruppo di scienziati.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana nella quale un padre di famiglia organizza una gita verso un famoso parco divertimenti.

Il sesso degli angeli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli in una commedia. Un sacerdote scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.

Il matrimonio di Rosa, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Una donna annuncia il suo matrimonio ma tiene nascosto il nome dello sposo.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Expatriate – In fuga dal nemico, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Aaron Eckhart in un film d’azione. Un ex agente della CIA si ritrova coinvolto in una cospirazione.

The Tourist, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Johnny Depp e Angelina Jolie in un action-thriller. Un uomo viene coinvolto da una donna in una tela d’inganni.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon e Ryan Phillipe in un film tratto da un romanzo. Uno ragazzo scommette di sedurre una ragazza vergine ma se ne innamora.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Che Dio ci aiuti 7, ore 21:20 su Rai 1

Settima stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

Il giustiziere della notte, ore 21:20 su Rai 2

Bruce Willis interpreta un chirurgo in cerca di vendetta dopo un attacco alla sua famiglia.

Splendida cornice, ore 21:20 su Rai 3

Geppi Cucciari alla conduzione di un talk show culturale.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Harry Potter e i doni della morte, parte 1, ore 21:20 su Italia 1

Prima parte dell’ultima avventura cinematografica del personaggio magico di Harry Potter.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Roma-Salisburgo, ore 21:00 su TV8

Gara di ritorno degli spareggi di Europa League tra gli austriaci e la squadra di Mourinho.

What Women Want – Quello che le donne vogliono, ore 21:25 su Nove

Mel Gibson ed Helen Hunt in una commedia. Un uomo acquisisce fortuitamente la capacità di leggere la mente delle donne.