Ad “Amici 22” Ramon svela il suo segreto: “La scorsa estate ho mollato la danza”

In casetta il ballerino di Alessandra Celentano confida ai compagni le sue paure

Da quando è entrato nella scuola di “Amici 22” Ramon è stato sempre elogiato dalla sua maestra Alessandra Celentano, che l’ha spesso mostrato come esempio per tutti e non ha avuto dubbi quando si è trattato di confermarlo al serale.

Nonostante sia il primo della classe, anche il ragazzo ha le sue fragilità e le sue paure. “La scorsa estate ho mollato la danza. Non so se sto facendo la cosa giusta” confida ai compagni.

“Ho mollato la danza”

Dopo la finta crisi di pianto di Isobel, ora la maestra Celentano potrebbe dover fronteggiare un problema reale di un altro suo allievo. Ramon, che ha già ricevuto la maglia d’oro del serale, ha infatti confessato a Megan e Angelina di avere seri dubbi sul suo futuro: “Per me una sconfitta è non sapere fare una cosa. La scorsa estate ho mollato la danza. Vorrei avere una bacchetta magica per capire al 100% se sto facendo la scelta giusta oppure no”.

Angelina: “La risposta è chiara”

“Non so se sono felice. E mi dà fastidio quando sono così, perché non ho nulla per cui lamentarmi in questo momento… nulla”, continua lui. “E’ normale. Sarebbe strano se tu fossi tranquillo che andrà tutto bene, perché sai che non è così”, lo conforta Angelina. “La tua dedizione, la tua passione è tutto quello a cui puoi aggrapparti in questo momento. Non sai fare nient’altro? Fai questo, la risposta è chiara. Adesso la tua immaginazione va in posti brutti, ma ci sono anche quelli belli e lo sai”.

“Per me la danza è felicità e dolore”

“Ho sempre perso tutto nella mia vita, solo la danza è stata una costante. Mi porta tanto dolore e tanta felicità, non capisco mai qual è di più e qual è di meno. E’ difficile mamma mia…”, ammette lui in lacrime. “Questa è la dimostrazione della passione e dell’amore che hai, queste lacrime”, sottolinea Megan con un dolce sorriso in volto.