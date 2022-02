Sky, le novità in arrivo a marzo 2022

Dalla nuova serie Original con Luca Zingaretti al film Freaks Out ai tanti documentari, tutta la programmazione del mese su Sky



Marzo su Sky è all’insegna delle novità e dei titoli da non perdere. Sono infatti almeno due le novità più attese dell’anno in arrivo tra le serie tv, cioè il primo prison drama italiano, Il Re con Luca Zingaretti, e The Gilded Age, il nuovo period drama firmato da Julian Fellowes, già ideatore di Downton Abbey e Belgravia. Entrambe che arrivano a marzo su Sky, insieme a nuove stagioni di serie già note.



Sul fronte del cinema, un titolo su tutti: Freaks Out di Gabriele Mainetti, che approda in premiere dalle sale cinematografiche.

Quanto ai documentari, come sempre abbondano, tra quelli di Sky Arte a quelli di natura e attualità, tra cui spicca Effetto Terra – Guida pratica per terrestri consapevoli condotto da Francesca Michielin nelle inedite vesti di conduttrice. Sul fonte dell’intrattentimento, c’è la nuova stagione di Pechino Express, il game show on the road condotto da Costantino dellaGherardesca, quest’anno sulla «Rotta dei Sultani».

Ecco la guida all’intera programmazione di marzo su Sky, con tutti i titoli, uscita per uscita.

Sky, tutte le serie tv di marzo 2022

• IPPOCRATE – SPECIALIZZANDI IN CORSIA(stagione 2) – Dal 1 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Seconda stagione del medical drama francese creato da Thomas Lilti, che racconta le avventure di tre giovani specializzandi all’interno dell’ospedale Poincaré di Parigi.

• LE INDAGINI DI ROY GRACE – Dal 6 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Investigation, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Arriva su Sky Investigation l’adattamento seriale dei best seller di Peter James: un crime britannico sviluppato sulle indagini del celebre detective Roy Grace, interpretato da John Simm (Life on Mars, Collateral), in crisi per la scomparsa della moglie Sandy, che decide di reagire spalleggiando il collega Glenn Branson (Richie Campbell di Liar) nella risoluzione di un misterioso caso.

• BILLIONS (stagione 6) – Dal 9 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Il financial drama con Paul Giamatti e Damien Lewis che indaga scena e retroscena dell’alta finanza americana vede fronteggiarsi le due facce del sistema: l’imprenditore miliardario “Axe” Axelrod (Damian Lewis) e il procuratore federale Chuck Rhoades (Paul Giamatti), determinato a portare a galla il marcio della finanza. Quando l’attività di Axe viene rilevata da Mike Prince (Corey Stoll), convinto di cambiare le regole del gioco, Rhoades si dimostra altrettanto determinato nell’impedirglielo.

• L’OPÉRA – Dal 12 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Sul palco dell’Opéra di Parigi, la prima ballerina Zoe rischia di perdere il posto in favore di Flora, giovane ballerina da poco unitasi alla compagnia ma determinata a farsi strada. Il destino del corpo di ballo è ora nelle mani di Sébastien, neo-direttore ambizioso e ansioso di rinnovare l’Opéra illuminandola di una luce nuova.

• IL RE – Dal 18 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Il primo prison drama targato Sky Original, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), vede Luca Zingaretti protagonista nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura, il San Michele, in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio. Fino a quando le indagini di un pubblico ministero (interpretato da Anna Bonaiuto) non intralciano il suo operato.

• THE GILDED AGE – Dal 21 marzo in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Dopo Downton Abbey e Belgravia arriva il nuovo period drama firmato Julian Fellowes, che dopo l’Inghilterra ha scelto gli Stati Uniti di fine ‘800-inizio ‘900 come ambientazione del suo dramma in costume con Cynthia Nixon (Sex and the City, And Just Like That), Christine Baranski (Mamma Mia!, The Good Wife), Taissa Farmiga (American Horror Story) e, al primo ruolo importante, Louisa Jacobson, quarta figlia di Meryl Streep.

• AVVOCATI DI FAMIGLIA (stagione 2) – Dal 27 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Investigation, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Torna la legal dramedy canadese incentrata sulle avventure del giovane avvocato Abigail Bianchi (Jewel Staite), costretta a lavorare nello studio del tanto detestato padre. Questa seconda stagione è un’immersione completa nel distorto mondo di Abigail e della sua disfunzionale famiglia.

Sky Arte, i documentari di marzo 2022



• VIDEO KILLED THE RADIO STAR (stagione 8) – Da mercoledì 2 marzo alle 20:45 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW



• L’ULTIMA PARTITA DI PASOLINI – Sabato 5 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• THE APOLLO – domenica 6 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• I ROMANTICI – da lunedì 7 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• GLI ANNI CHE CANTANO – mercoledì 9 marzo dalle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• LUCE SOCIAL CLUB (stagione 3) – Da venerdì 11 marzo alle 20:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• BE NATURAL: THE UNTOLD STORY OF ALICE GUY-BLACHÉ – Da venerdì 11 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• GIACOMO BALLA – IL SIGNORE DELLA LUCE – sabato 12 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• ZAPPA – mercoledì 16 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• THE IMPORTANCE OF BEING AN ARCHITECT – sabato 19 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• LO SCANDALOSO CLOUZOT – domenica 20 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• ITALIE INVISIBILI (stagione 5) – Da giovedì 24 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

• AMAZING GRACE – venerdì 25 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Per omaggiare l’icona della musica gospel, Aretha Franklin, che oggi avrebbe compiuto 80 anni, Sky Arte propone il documentario inedito che racconta il più grande successo gospel di tutti i tempi, la registrazione dell’omonimo album.



• I MILLE VOLTI DI DANIEL DAY-LEWIS – Lunedì 28 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW



• ERIC CLAPTON A LIFE IN 12 BARS – Mercoledì 30 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Sky Documentaries, i titoli di marzo 2022

HEROINE: CAPE CODE, USA – Mercoledì 2 marzo alle 21:15 su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Mercoledì 2 marzo alle 21:15 su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW OASIS: SUPERSONIC – venerdì 4 marzo alle 21:15 su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– venerdì 4 marzo alle 21:15 su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW FINDING JACK CHARLTON – domenica 6 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– domenica 6 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW NOI DONNE AFGHANE – martedì 8 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– martedì 8 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW PUNTA SACRA – Giovedì 10 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Giovedì 10 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW IL MIO NOME É CLITORIDE – Venerdì 11 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Venerdì 11 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW THE CLASS OF ’92 – Domenica 13 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Domenica 13 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW THE WOLFPACK – Lunedì 14 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Lunedì 14 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW PSICOREATI: IL CASO DEL POLIZIOTTO CANNIBALE – Mercoledì 16 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Mercoledì 16 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW IL SALUTO: LA STORIA CHE NESSUNO HA MAI RACCONTATO – Domenica 20 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Domenica 20 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW THE DAY SPORTS STOOD STILL – Domenica 20 marzo alle 22:40 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Domenica 20 marzo alle 22:40 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW FUNARI FUNARI FUNARI – Lunedì 21 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Lunedì 21 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW MADDY LA MODELLA – Martedì 22 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Martedì 22 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW Q: INTO THE STORM – Da lunedì 28 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Da lunedì 28 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW ACASA – MY HOME – Martedì 29 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Sky Nature e National Geographic, i titoli di marzo 2022

EFFETTO TERRA – GUIDA PRATICA PER TERRESTRI CONSAPEVOLI – Da domenica 6 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW



Nelle sei puntate di questa nuova serie per Sky Nature, Francesca Michielin approfondirà alcuni dei temi centrali nel dibattito contemporaneo su ecologia e sostenibilità (energie rinnovabili, inquinamento atmosferico, moda sostenibile, cibo sostenibile, inquinamento da materie plastiche, cosmetici e detersivi sostenibili). Intraprenderà un viaggio che la porterà nei luoghi simbolo della ricerca per una nuova eco-sostenibilità a conoscere persone, progetti, pensieri e sentieri da seguire per salvare la Terra. Il racconto dei progetti scientifici innovativi, dalla voce di studiose e ricercatrici, si alternerà ad altri incontri: quelli con le content creator specializzate su temi ambientali e su come ciascun individuo può contribuire al cambiamento.\

NATURA IN MOVIMENTO – Da mercoledì 16 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

– Da mercoledì 16 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW NEL SELVAGGIO BLU (stagione 3) – Da venerdì 18 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

(stagione 3) – Da venerdì 18 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW IL CORVO E LA BALENA – lunedì 28 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

Sky, i film in prima visione di marzo 2022