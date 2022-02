Riapre al pubblico il Giardino monumentale di Valsanzibio

Eretta come ex voto per la peste del 1630 e ora chiusa per la pandemia, la piccola Versailles italiana, sabato, torna ad accogliere il pubblico invitandolo a percorrere un labirinto botanico unico al mondo e giochi d’acqua incredibili

Sabato riapre al pubblico una piccola Versailles italiana, nel cuore del Veneto, a 15 km da Padova. Tra statue, fontane e giardini, il Giardino Monumentale di Valsanzibio costituisce un tesoro barocco di grande valore ed era stato chiuso per due anni, a causa della pandemia.

Il Giardino è infatti una vera e propria perla artistica e botanica dei Colli Euganei ed è caratterizzato da un percorso simbolico che porta alla “Salvezza”, pensato e realizzato dalla famiglia Barbarigo quando Venezia venne sconvolta della peste del 1630. Infatti, questo vero e proprio gioiello secentesco nacque dall’ ex voto del nobile veneziano Zuane Francesco Barbarigo che, rifugiatosi ai piedi dei Colli Euganei per sfuggire alla peste di cui era morta l’amata moglie Lucrezia Lion, promise a Dio che avrebbe fatto erigere un’opera grandiosa in Suo nome se avesse salvato dalla pestilenza il resto della sua famiglia. E così fu.

Il percorso di Salvificazione – che parte dal Portale di Diana, accesso via acqua alla tenuta di Valsanzibio e che conduce ai piazzali della Fontana del Fungo, dell’Estasi e delle Rivelazioni – fu progettato dal fontaniere Luigi Bernini, fratello più giovane di Gianlorenzo Bernini, e lì si attraversano viali adornati da tra sculture, fontane, peschiere e scherzi d’acqua.

Oltre ai tre ettari di prato verde e alberi secolari, i visitatori potranno attraversare, accompagnati dal personale di sorveglianza, il labirinto vegetale: il più antico al mondo fatto di bosso (l’arbusto sempreverde eretto e cespuglioso) oltre alla Grotta dell’Eremita, l’Isola dei Conigli ed il Monumento al Tempo.

Il giardino di 12 ettari, dove respirare l’energia di alberi ultrasecolari, di tutto il mondo, sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, mentre nei fine settimana e su richiesta con orario continuato.