Michael Bublé papà per la quarta volta, la moglie Luisana Lopilato è incinta

Il cantante di Home e la compagna sono in attesa del quarto figlio



Il cantante e la moglie hanno dato la notizia nel video musicale del nuovo singolo di Bublé “I’ll never not love you”, dove la coppia si è divertita a ricreare alcune delle scene più romantiche della storia del cinema passando da quelle di Le pagine della nostra vita e Love Actually, per poi arrivare a Titanic. Un sogno a occhi aperti quello del cantante 46enne che, alla fine del videoclip, trona alla realtà insieme ai tre figli e alla moglie, la quale sfoggia con un certo entusiasmo un pancione piuttosto evidente.



«Questa sarà la prima volta che dico queste parole ma sì, mia moglie e io siamo in attesa del quarto figlio», ha raccontato Bublé al programma radiofonico In onda con Ryan Seacrest dove, per la prima volta, ha parlato della maternità della compagna. «Non so nemmeno quando. So che stiamo per avere un bambino», ha scherzato il cantante “Love”, oggi finalmente sereno dopo essersi buttato alle spalle un periodo decisamente difficile e complicato. Nel 2016 infatti al primogenito di Michael e Luisana, Noah (che all’epoca aveva solo 3 anni), era stato diagnosticato un cancro al fegato, dal quale poi è fortunatamente guarito l’anno successivo.



«Quando accadono cose come quelle che ci sono successe, la tua visione della vita cambia», aveva detto la moglie di Michael Bublé nel corso di una conferenza stampa, «ci è successo e ora apprezzo molto di più la vita», aveva poi concluso la donna che, presto, accoglierà quarto figlio, fratellino di Noah, Elias e Vida.



Oggi per fortuna il piccolo Noah si è ripreso completamente e gode di ottima salute al punto da sognare un futuro in grande seguendo le orme di papà Michael. «I miei figli sono così appassionati di musica», ha raccontato il cantante di “Everything” a E! News, «non li ho mai spinti ma prendono tutti lezioni di piano. Mio figlio Noah poi ha co-scritto una canzone che è nel mio nuovo disco», ha poi concluso il 47enne riferendosi al suo album Higher, in uscita il 25 marzo.



cosmopolitan.it