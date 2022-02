I Daft Punk tornano sui social e aprono un account Twitch

A distanza di un anno dal presunto scioglimento, i Daft Punk tornano sui social, Instagram e Twitch, celebrando i loro inizi. Per i fan è in arrivo una versione deluxe del primo album



A un anno dalla notizia del loro scioglimento, con la pubblicazione del video di Epilogue, i Daft Punk tornano a far sentire la loro presenza via social media, con diversi post su Instagram e su Twitch, attraverso un nuovo account. I contenuti pubblicati – primo fra tutti un logo, diverso da quello precedente – hanno fatto sperare i fan di tutto il mondo nella ripresa dell’attività musicale: per ora, gli appassionati dell’iconico duo coi caschi spaziali hanno ricevuto in regalo dai loro beniamini una special edition dell’album di esordio da ascoltare e il video di un concerto del 1997.

SU INSTAGRAM IL REMIX DI HOMEWORK, IL PRIMO ALBUM

Qualunque sia il piano (o i piani) per i mesi a venire, i Daft Punk hanno scelto i social per comunicare con i fan, nella loro classica maniera: enigmatica e apparentemente senza una logica. In realtà, il contenuto degli ultimi post e delle ultime Stories celebra una data importante per Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo: il venticinquesimo anniversario del loro album di esordio, Homework, pubblicato il 27 gennaio 1997. Seguendo i link indicati sul profilo Instagram ufficiale dei Daft Punk, si giunge all’ascolto in streaming dei brani in versione remix, alcuni dei quali disponibili all’ascolto per la prima volta sulle principali piattaforme che forniscono il servizio.

Per il remix dei brani, i Daft punk si sono avvalsi della collaborazione di nomi prestigiosi nella scena musicale internazionale: I:Cube, Roger Sanchez e Junior Sanchez, Masters At Work, DJ Sneak, Todd Terry, Motorbass, Slam e Ian Pooley sono alcuni degli artisti coinvolti. Le nuove versioni di Homework, in edizione vinile, saranno disponibili per il pubblico e per i collezionisti a partire dal prossimo 15 aprile.



IL LIVE DEL 1997 SU TWITCH

Non è tutto, come certamente sapranno i fan che nelle ultime ore hanno preso d’assalto i profili Instagram e il nuovo account Twitch del duo francese.

Sul canale Twitch dei Daft Punk è stata trasmessa la registrazione di un live della fine del 1997, performance di cui gli appassionati avranno sentito parlare dal momento che è stata una delle rare occasioni in cui i due musicisti sono apparsi davanti al pubblico senza le maschere con cui si sono esibiti negli anni successivi. Il filmato, un video di circa un’ora e mezza, catapulta gli utenti nei mitici anni Novanta e più specificamente, fa riferimento a un concerto del 17 dicembre al Mayan Theatre di Los Angeles. Inutile dire che i fan sperano che questo sia solo l’inizio di una stagione in cui ci saranno buone notizie e musica inedita per i Daft Punk che un anno fa si separavano annunciando la fine di un’avventura musicale indimenticabile durata quasi tre decenni.