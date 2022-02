Harry Potter e i doni della morte, giovedì 24 febbraio, in prima serata su Italia 1

Giovedì 24 febbraio, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Harry Potter e i doni della morte – parte 1”, penultimo capitolo della saga nata dalla penna di J.K. Rowling.

Harry Potter è in fuga, dal momento che sia la scuola di Hogwarts che il Ministero della Magia sono caduti nelle mani di Lord Voldemort. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e il giovane mago si sente abbandonato. Alla lettura del testamento si renderà conto che così non è: a Harry, Ron ed Hermione sono stati infatti lasciati in eredità tre oggetti che si riveleranno cruciali per la resistenza. Per i tre è il momento di dedicarsi alla ricerca degli Horcrux, oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell’anima del Signore Oscuro, che dovranno distruggere. Solo così Harry potrà vincere la sua battaglia contro Voldemort.

LO SAPEVATE CHE…

Si tratta dell’unico film della saga che non vede la comparsa di Hogwarts. La scuola di magia farà ritorno nella seconda parte della pellicola. Tra le assenze illustri si notano anche Argus Gazza e Minerva McGranitt.

In questo film, per la prima volta, J.K. Rowling interviene nel progetto come produttrice.

Dividere il libro in due film? «Era l’unico modo in cui potevamo raccontare la storia in modo completo e appagante», parola di Daniel Radcliffe.

Le ultime parole di Dobby nel film sono le prime pronunciate in “Harry Potter e la Camera dei Segreti”, ossia «Harry Potter».

Il personaggio di Olivander, il venditore di bacchette magiche, mancava dal set di “Harry Potter” da 9 anni.