Grande Fratello Vip, Soleil rivela il trauma dopo un incidente d’auto: «Fu gravissimo e l’autista si suicidò»

Nella casa l’influencer italo-americana ha raccontato di aver subito un incidente e che lei è l’unica a essere rimasta illesa. L’episodio risale al 2011

Soleil Sorge rivela al Grande Fratello Vip di aver subito un trauma. «Ebbi un gravissimo incidente e il ragazzo alla guida dopo si suicidò», sono le parole dell’influencer all’interno della casa più spiata d’Italia. Un dramma simile è difficile da superare e nonostante sia passato molto tempo riaffiora in momenti di sconforto. Soleil è una grande protagonista di questa edizione del reality e ha avuto un crollo emotivo nei giorni scorsi a causa di Alex Belli e Delia Duran.





Soleil, la rivelazione al Grande Fratello Vip

Soleil ha raccontato l’accaduto chiacchierando con Antonio Medugno. In seguito a un incidente in cui è rimasta coinvolta ha subito la perdita di un caro amico. Un enorme dolore perché questa persona, che era alla guida dell’auto, si è tolta la vita. L’episodio risale a una decina di anni fa: «Abbiamo tutti perso coscienza, io mi riprendo un attimo e vedo la gente che arriva da fuori e la macchina che sta fumando perché stava prendendo fuoco. Io avevo la spalla che era uscita di fuori ma sono riuscita ad aprire lo sportello con un amico e tirare fuori gli altri perché l’ambulanza non era ancora arrivata».

Soleil, il dramma dell’incidente

Solei è rimasta quasi del tutto illesa, ma gli amici che erano con lei hanno riportato numerose ferite: «Il ragazzo che guidava è andato in blackout, ha avuto di tutto. Quello accanto gli si è spostata la colonna vertebrale di millimetri, aveva il polmone bucato. L’altro stessa cosa, il braccio fratturato in dieci punti. Il mio amico che stava sopra, sdraiato, ha avuto la gamba totalmente andata, a pezzettini. Lui non si poteva permettere di studiare e andava avanti con una borsa di studio perché faceva il Kicker nella squadra di football, che è quello che dà il calcio alla palla all’angolo all’inizio, quindi ha perso la possibilità di fare l’atleta e di andare all’università…»

Soleil, il dramma del suicidio

«Tutti ricoverati – racconta ancora Soleil – io avevo i polmoni lividi, la clavicola spezzata… ma sono stata la meno lesionata di tutti perché avevo la cintura addosso per fortuna». Come se non bastasse, dopo l’accaduto un altro dramma: «Passa un po’ di tempo tra assicurazioni, danni, la penale legale perché stava guidando la macchina dell’altro perché gli avevano tolto la patente. Questo mio amico che guidava, dopo sei mesi, non ha più retto i sensi di colpa e si è tolto la vita».



