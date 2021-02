Rete 4, stasera torna “Fuori dal Coro”

Rocco Casalino, il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, sarà ospite oggi, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro” – in onda in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata, non solo l’analisi politica dei primi passi mossi dal Governo Draghi, ma anche tante testimonianze di cittadini che chiedono aiuti economici, comunicazioni chiare e la possibilità di essere vaccinati.



Nel corso delle oltre tre ore di diretta, tante le inchieste della trasmissione: dall’indagine sulle mascherine per cui risultano 8 indagati dalla Procura di Roma per provvigioni d’oro, passando per i casi sempre più frequenti di occupazioni abusive di case private, con i proprietari incapaci di rientrare in possesso delle proprie abitazioni, fino all’ombra di un mercato parallelo dei vaccini. E ancora, un’ampia pagina verrà dedicata a nuovi documenti esclusivi sulla vicenda dell’Air Force Renzi, l’Airbus voluto dall’ex premier mai utilizzato e custodito in un hangar di Fiumicino e costato ben 168 milioni di euro.

Tra gli ospiti anche: Paolo Del Debbio, Francesco Vecchi e Vittorio Feltri.