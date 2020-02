Serena Enardu a Verissimo: “Mai tradito Pago” e parla di nozze e figlio insieme

Dichiarazioni di Serena Enardu a Verissimo: tradimento, matrimonio e figlio con Pago.

Prima volta a Verissimo per Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata intervistata da Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 sabato 22 febbraio. L’imprenditrice sarda ha parlato a lungo della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove è uscita solo qualche giorno fa, e della tormentata relazione con Pago. Una relazione che sembra pronta a decollare di nuovo dopo il brutto arresto subito la scorsa estate in seguito alla partecipazione della coppia a Temptation Island Vip. Oggi Serena è più che mai convinta del suo sentimento tanto che è pronta a sposare il cantante.

“Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”, ha dichiarato Serena Enardu a Verissimo. “Prima avevo paura, ma oggi Pago lo sposerei”, ha chiarito. Nel salotto di Silvia Toffanin la gemella di Elga ha puntualizzato poi alcune cose legate al suo ingresso al Grande Fratello Vip: “C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago. All’inizio il pubblico aveva deciso di lasciarmi fuori dalla Casa ed io ero d’accordo. Poi però l’ho visto sofferente e a quel punto ho deciso di entrare. Avevo paura che potesse auto convincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti”.











