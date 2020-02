Serale Amici 2020, nuova commissione di ex finalisti? Grandi cambiamenti

Una nuova commissione ad Amici 2020? Il Serale potrebbe sorprendere ancora.

Le novità del Serale di Amici 19 riguarderanno soprattutto la commissione, o meglio “le” commissioni. Quest’anno potrebbero esserci più figure professionali a commentare i concorrenti in gara. Una proposta che comincia a far chiacchierare è quella di Kladji Selimi, ballerino terzo classificato di Amici di Maria De Filippi 2005, l’edizione in cui trionfò Antonino. Kladji, attraverso un’intervista a Top, aveva chiesto di introdurre una commissione formata dai finalisti delle varie edizioni del talent show, che avrebbero partecipato a ruota. Ora i tempi sembrano proprio maturi, la De Filippi accetterà il consiglio di Kladji, dandogli la possibilità di essere tra i primi giudici?

Abbiamo scoperto le ultimissime su coach e giudici di Amici 2020, e adesso è balzata la proposta di Kladji di introdurre una nuova commissione all’interno della trasmissione: “[…] Sarà mai che la santa patrona degli artisti, la Maria Nazionale – ha scritto sul suo profilo Instagram –, magari si sarà ricordata di questa mia proposta rilasciata in un’intervista al settimanale Top nel numero del 24.02.2017? Ritornano gli Amici finalisti del programma negli anni in veste di una giuria in più? Voi che cosa ne pensate?”.

Alla rivista Top aveva detto: “Consiglio a Maria di aggiungere alle puntate del Serale una giuria in più, composta unicamente dai finalisti di tutte le edizioni di Amici che si alternano. Penso che solo noi finalisti, avendo vissuto in prima persona quest’esperienza, conosciamo gli sforzi veri per preparare una puntata serale. Forse potremmo essere più obiettivi e sensibili su certi giudizi in determinate situazioni”. Il cast del Serale è ancora in formazione (ormai è facile da capire chi non ce la farà) e Kladji spera che la sua proposta venga accettata: “Non lo so c’è chi dice sì, c’è chi dice no, la padrona di casa è lei ma le mie proposte mi sembrano costruttive”.