Pietro Delle Piane parente di Carlo? Risponde la vedova: “Assolutamente no, non è un parente stretto”

Dopo l’accesa discussione di domenica notte tra Pietro Delle Piane e Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso, culmine di una settimana di dibattiti e scontri sul vero o presunto tradimento dell’uomo nei confronti di Antonella Elia, si sono accesi ancora di più i riflettori sull’attore e doppiatore.

Mattino5 ha continuato a trattare l’argomento, facendo emergere nuovi dettagli sul compagno della concorrente del Grande Fratello Vip.

Questa mattina, nel segmento di programma condotto da Federica Panicucci è stato affrontato l’argomento del cognome dell’attore, che richiama uno dei più grandi attori della storia del nostro cinema. Carlo Delle Piane si è spento lo scorso 23 agosto all’età di 83 anni e nella sua carriera ha lavorato, tra gli altri, con Totò ed Eduardo De Filippo, ma anche Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Vittorio Gassman. Pietro Delle Piane ha fatto un post di commemorazione in suo ricordo in occasione della morte e fin qui non c’è nulla di strano, visto che si tratta di uno dei grandi maestri del cinema ai quali, probabilmente, l’uomo si ispira per la sua carriera.

A commentare questo post insieme a Federica Panicucci è stata invitata la vedova, la signora Anna. Ad attirare l’attenzione della conduttrice e della sua redazione sono stati i commenti sotto il post di Pietro Delle Piane, dove più di una persona ha espresso le sue condoglianze e supporto al compagno di Antonella Elia, nella convinzione di una parentela tra i due. Altri hanno addirittura pensato che Pietro Delle Piane fosse il figlio di Carlo e come tale ha ricevuto decine di messaggi di cordoglio.

Nessuna rettifica da parte dell’uomo che, anzi, ha lasciato i mi piace a questi commenti. Inevitabile l’intervento della signora Anna, in collegamento con Mattino5, che alla domanda diretta di Federica Panicucci circa il grado di parentela tra Pietro e Carlo Delle Piane, risponde con sicurezza: “Non è figlio di Carlo, assolutamente no. Non mi risulta che sia un parente stretto. Poi se questo signore è un parente alla lontana non so, io non ho mai sentito parlare di lui, non lo conosco. Così come in vita ho sempre tutelato l’immagine e il bene di Carlo, io mi sento di dire la mia verità.” Svelato il dubbio, Federica Panicucci ha espresso la sua opinione: “Se mi posso permettere, credo sia una mancanza di rispetto in primis a Carlo delle Piane e poi al papà di Pietro Delle Piane.”

Il primo a insinuare il dubbio che il cognome del compagno di Antonella Elia non fosse quello dichiarato è stato Biagio D’Anelli, che durante una puntata di Pomeriggio5 ha dichiarato che l’uomo avrebbe modificato il suo cognome reale, comunque simile, proprio per creare l’assonanza con il grande attore. Lui si chiamerebbe, in realtà, Pietro Le Piane e nulla avrebbe a che vedere con Carlo Delle Piane. Allora, perché lasciare like a commenti da parte di persone che, ignare, l’hanno scambiato per il figlio dell’attore?

Francesca Galici, ilgiornale.it