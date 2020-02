Ilary Blasi, rumors ‘scomodi’: stop Isola dei Famosi, come ha reagito

Ilary Blasi, rumors ‘scomodi’: la reazione della moglie di Totti alla cancellazione dell’Isola dei Famosi 2020.

Una delle notizie televisive più ghiotte trapelate nelle scorse ore è la cancellazione dell’Isola dei Famosi dai palinsesti Mediaset – primavera 2020 (lo show potrebbe tornare in onda nel 2021). A essere stata ‘colpita’ direttamente dalla scelta del Biscione è stata Ilary Blasi, che avrebbe dovuto prendere il timone del reality lasciato da Alessia Marcuzzi, che prosegue alla guida de Le Iene e tornerà a settembre con Temptation Island Vip 3 (ottimi ascolti per lei durante la seconda edizione). E a quanto pare la moglie di Francesco Totti non ha del tutto digerito la decisione dei vertici aziendali di Mediaset. A spifferarlo è Dagospia che…

“Gira voce che Ilary Blasi non avrebbe preso affatto bene la decisione di Mediaset di far slittare alla prossima stagione L’Isola dei Famosi. La Capitana è alla ricerca di una collocazione ma soprattutto di un riscatto dopo il flop di Eurogames.” Questo il flash di Dagospia sui presunti mal di pancia della Blasi. Nelle scorse ore, a riguardo dell’Isola, ha parlato anche Alessia Marcuzzi. Lo ha fatto al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni al quale ha spiegato che cosa l’ha spinta a salutare il reality: “Ho lasciato l’Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto. L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”.

La Marcuzzi sarà alla guida della prossima edizione di Temptation Island Vip, la terza. “L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island”, ha assicurato la romana. Ricordiamo che la prima stagione vip dello show è stata condotta da Simona Ventura che è poi tornata da Mamma Rai, lasciando il posto vacante. Posto prontamente e saggiamente preso dalla Marcuzzi.











