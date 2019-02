Ivan Zaytsev, papà tris: in arrivo il terzo figlio

Lo Zar del volley e la moglie Ashling, già genitori di Sasha e Sienna, annunciano sui social la felice notizia postando l’ecografia. «Ciao a tutti, sto arrivando anch’io». Lei scherza: «Anche quest’anno la prova costume la supero l’anno prossimo»

Ivan Zaytsev non si ferma più. No, non si tratta di una serie di ace – come quella contro gli Stati Uniti che trascinò l’Italia alla finale olimpica di Rio 2016 -, bensì di figli. Lo Zar del volley e sua moglie Ashling, infatti, diventeranno genitori per la terza volta: la felice notizia arriva dalle loro pagine social dove rimbalza la foto di un’ecografia con due simpatiche didascalie. «Ciao a tutti, sto arrivando anch’io», scrive lui, mettendo idealmente le parole in bocca al nascituro. «Anche quest’anno la prova costume la supero l’anno prossimo», risponde lei ridendo.

Ebbene sì, perché non è passato poi molto tempo dall’ultima gravidanza. La piccola Sienna, infatti, è nata all’inizio di gennaio 2018, mentre il primogenito, Sasha, è venuto al mondo nell’ottobre 2014. D’altronde sia Ivan che Ashling non hanno mai fatto mistero di desiderare una famiglia numerosa: «Vorremmo avere altri figli», ci aveva dichiarato l’opposto azzurro al ritorno dall’olimpiade brasiliana. «Ci stiamo provando, staremo a vedere, l’intenzione c’è». Bene, è nato il secondo e adesso è in arrivo pure il terzo figlio ad allargare ulteriormente la famiglia Zaytsev.

«Quando è nata Sienna, i tifosi della squadra di Ivan avevano paura che lui non riposasse bene: in realtà sono due narcolettici, toccano il letto e dormono», ci ha detto qualche mese fa Ashling, compagna del pallavolista dall’estate del 2009, quando si conobbero in spiaggia durante un torneo di beach volley. Con i figli ormai ha preso dimestichezza, ma in cucina a comandare è sempre lo Zar: «I miei piatti leggeri non piacciono a Sasha che vuole l’amatriciana fatta dal papà. È un diktat, da noi la pasta al sugo non esiste: a me non resta che sparecchiare e lavare».

Una famiglia felice, pronta ad allargarsi ancora.

Nicola Bambini, Vanity Fair