Gisele Bündchen e Tom Brady, dieci anni di matrimonio e non sentirli

La modella e il quarterback dei New England Patriots si preparano a festeggiare un anniversario importante, ma il tempo non li ha resi meno innamorati, come raccontano queste foto, dall’ultimo red carpet condiviso

Dai campi di football ai red carpet di Hollywood sono sempre loro i loro più glamour, Gisele Bündchen e Tom Brady. E se poco più di due settimane fa era stato lui il protagonista, vincitore con i New England Patriots del’ennesimo Super Bowl, ora è toccato a lei, premiata all’Hollywood Science Gala, organizzato dal The Ucla Institute, per il suo impegno a sostegno dell’ambiente (insieme a un’altra attivista famosa, Barbra Streisand).

«Il nostro pianeta ha bisogno delle nostre cure più che mai.

Abbiamo bisogno di ascoltare i segnali che la natura ci ha dato e lavorare insieme per proteggerla. Le nostre azioni ci impediranno di danneggiare noi stessi e le generazioni future», ha detto Gisele a Variety nel corso della serata. A sostenerla, come sempre, il marito.

Affiatati, innamorati come il primo giorno, la modella e il quarterback hanno occupato, da soli, tutta la scena. Difficile credere che tra pochi giorni, il 26 febbraio, festeggeranno 10 anni di matrimonio. Una storia partita in salita. Presentati nel 2006 da un amico comune, uscivano da pochi mesi quando Bridget Moynahan, ex di Tom, scroprì di essere incinta. Sarebbe nato un maschietto, Jack, che oggi ha 10 anni. Un colpo duro per l’allora angelo di Victoria’s Secret, come ha raccontato lei stessa nel libro Lessons: My Path to a Meaningful Life: «Era come se il mio mondo si fosse all’improvviso capovolto. Non era la situazione ideale per nessuno, non esiste un manuale che può prepararti a una situazione del genere, ma nonostante sia stato molto difficile, oggi non potrei immaginare la mia vita senza Jack. Lo chiamo il mio bambino “bonus”».

Un sentimento già forte li ha fatti andare avanti. Hanno avuto due bambini, Benjamin, 8 anni, e Vivian, 5, e una vita molto lontana da clamori e vezzi da star. L’unica concessione sono le dechiche, che si scambiano puntualmente via social. L’ultima, solo pochi giorni fa, in occasione di San Valentino. «Ti amo», ha scritto la modella condividendo una foto stretta al suo Tom. Aspettiamo la prossima.

Antonella Rossi, Vanity Fair