Shakira, su TikTok diventa virale il balletto contro Piqué

Tra passi hip-hop e movimenti di bacino la performance della cantante, eseguita sulle note della revenge song che accusa l’ex-compagno di aver scambiato “una Ferrari per una Twingo” e “un Rolex per un Casio”, ha già raggiunto più di 4 milioni di like

Dopo il balletto virale di Mercoledì Addams sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga, brano schizzato in vetta alle classifiche italiane a dodici anni dall’uscita, un nuovo trend impazza su TikTok. È la coreografia eseguita da Shakira per il tormentone BZRP Music Sessions #53, la revenge song contro l’ex-compagno Gerard Piqué colpevole di aver scambiato “una Ferrari per una Twingo” e “un Rolex per un Casio”, ovvero, fuor di metafora, la cantante latina madre dei suoi figli per l’amante ventitreenne Clara Chia Mati. Felpa crop e cappellino da baseball arancioni e comodi pantaloni della tuta bianchi, in sala prove Shakira si scuote tra mosse hip hop e movimenti di bacino fino all’allontanamento finale di Piqué con un gesto di dita. Finora, il video ha ottenuto più di 4 milioni di like, ha ispirato innumerevoli riproduzioni professioniste e amatoriali dei fans e ha garantito il mantenimento della prima posizione della canzone nelle classifiche di Spotify in Italia e in Argentina. Su TikTok spopola inoltre il filtro Rolex-Casio, che qualifica gli utenti in base alla meritata classe orologiaia.

LA VENDETTA CANORA

La canzone dei record, riprodotta anche in versione neomelodica da Nancy Coppola, sfoga la rabbia e il risentimento di una donna tradita dal compagno di vita e padre dei suoi figli. Shakira ha rivolto frecciatine anche alla suocera, osservata dal balcone della nuora dal pupazzo di una strega. Piqué ha reagito, a suo modo, con ironia, raggiungendo la competizione di calcio a sette della Kings League a bordo di una Twingo e regalando Casio agli ospiti durante una diretta.