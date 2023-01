Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme, c’è il bacio

Beccati al Forum alla sfida di basket e poi intimi in un locale milanese

Melissa Satta e Matteo Berrettini nuova coppia dello showbiz? Dopo il flirt attribuito alla ex velina con il presidente dell’Inter Steven Zhang, spunta un nuovo principe azzurro al fianco della showgirl.

Pare che i due abbiano assistito insieme l’uno accanto all’altra alla sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Lione al Forum, poi siano stati avvistati in un locale milanese in atteggiamenti intimi. Gira una foto social che li ritrae vicinissimi e si parla già di bacio.

Satta, Berrettini e la passione per il tennis

Melissa Satta e Matteo Berrettini, entrambi belli, single e appassionati di tennis. Sarà per questo nuovo flirt all’orizzonte che la showgirl durante le vacanze natalizie si è allenata tantissimo con la racchetta? Il figlio Maddox sulle piste da sci e lei spesso in campo, per prepararsi a una nuova sfida d’amore con Matteo Berrettini? Intanto i due hanno cambiato sport per la loro uscita mondana dedicandosi al basket. Al Forum di Assago per la sfida tra Olimpia Milano e Lyon-Villeurbanne erano seduti vicini e tradivano una certa complicità. Non importa se il match è stato vinto dai francesi, i due sono comunque andati a “festeggiare” in un locale milanese dove si sarebbero lasciati andare. Alcuni clienti avrebbero scattato foto e le avrebbero condivise sui social. In una immagine Melissa e Matteo sono l’uno davanti all’altro vicinissimi e già si parla di baci tra loro.

Addio Steven Zhang

E’ finita come una bolla di sapone la presunta storia tra Melissa Satta e il presidente dell’Inter Steven Zhang. Lei notoriamente milanista ha scambiato qualche commento e qualche like sui social con Zhang. I beninformati hanno pensato subito a una nuova relazione per la showgirl, che aveva da poco chiuso con l’imprenditore Mattia Rivetti che le aveva rubato il cuore per ben due anni. Ora la Satta al suo ex non pensa più e nelle Storie pubblica una citazione il cui riferimento pare proprio correre ai vecchi amori: “Ci metto un po’ ma poi non volto solo pagina, brucio tutto il libro”.

La separazione da Kevin Prince Boateng

Melissa Satta è stata sposata dal 2016 al 2020 con Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto un figlio, Maddox. La showgirl e il calciatore si sono conosciuti 5 anni prima delle nozze e il loro amore è stato travolgente, poi la crisi, i tira e molla e alla fine la rottura. Ora lui è sposato dalla scorsa estate con Valentina Fradegrada, lei invece potrebbe aver trovato ora in un altro sport…ivo la felicità.

Berrettini single dalla scorsa primavera

Nel cuore di Matteo Berrettini la showgirl Melissa Satta? Dopo la fine della storia d’amore con la collega Ajla Tomljanovic la scorsa primavera, Matteo Berrettini è stato più volte avvistato in dolce compagnia, ma niente che durasse un intero match. Al tennista azzurro, attualmente numero 14 al mondo, è stato attribuito un flirt con Paola Di Benedetto, ma nulla è stato mai confermato.