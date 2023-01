Graceland piange Lisa Marie Presley, per lei un posto accanto al figlio Benjamin e al padre Elvis

Lisa Marie Presley è stata sepolta accanto alla tomba di suo figlio, Benjamin Keough, morto suicida nel 2020 all’età di 27 anni. Nel Giardino della Meditazione di Graceland sono sepolti anche Elvis Presley e altri membri della sua famiglia

Il corteo funebre si è diretto a Graceland in una triste domenica mattina per rendere omaggio alla cantante Lisa Marie Presley a Memphis, nel Tennessee, in quella villa ultramilionaria che ha ereditato da suo padre, la leggenda del rock, Elvis Presley.

Lisa Marie Presley è morta il 12 gennaio scorso all’età di 54 anni. È stata portata d’urgenza in un ospedale di Los Angeles dopo aver subito un arresto cardiaco a casa sua, ma non c’è stato nulla da fare. Lascia le tre figlie: l’attrice Riley Keough e le gemelle quattordicenni Finley e Harper Lockwood.

Lisa Marie Presley non ha avuto una vita facile e tra le sue vicissitudini ha divorziato quattro volte. Due matrimoni sono stati con la popstar Michael Jackson e con l’attore Nicholas Cage. Era l’unica figlia di una delle più grandi star della musica americana e mondiale. Aveva 9 anni quando Elvis Presley morì di insufficienza cardiaca all’età di 42 anni nel 1977 a Graceland. La villa è ora una popolare attrazione turistica. Elvis Presley e altri membri della sua famiglia sono sepolti proprio nel Giardino della Meditazione di Graceland.

Anche Lisa Marie Presley è stata sepolta lì, accanto alla tomba di suo figlio, Benjamin Keough, morto nel 2020 all’età di 27 anni, una morte per suicidio, come ha stabilito il coroner della contea di Los Angeles. In un suo scritto recente, Lisa Marie si era descritta distrutta dalla morte di suo figlio.

Dopo la sepoltura, si è svolta una cerimonia commemorativa pubblica sul prato davanti a Graceland alle 9 del mattino di Memphis, le 15 italiane, seguita da una processione davanti alla casa di Lisa Marie Presley.

Butler ha vinto il premio come miglior attore per aver interpretato suo padre nel film “Elvis”. Butler ha reso omaggio a entrambe le donne nel suo discorso di accettazione.