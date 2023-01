Film stasera in TV da non perdere lunedì 23 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 23 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

La prima vacanza non si scorda mai, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia francese in cui due persone che si conoscono su Tinder organizzano immediatamente una vacanza insieme.

I delitti del BarLume, ore 21:45 su Sky Cinema Comedy

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Room, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Una Brie Larson da Oscar in questa pellicola tratta da una storia vera. Un maniaco tiene segregati per anni una ragazza e suo figlio.

Addio Signor Haffmann, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Daniel Auteuil in una pellicola ambientata a Parigi durante l’occupazione nazista.

Focus – Niente è come sembra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Will Smith e Margot Robbie in una commedia d’azione. Un truffatore insegna i trucchi del mestiere a una ragazza della quale poi si innamora.

Solo gli amanti sopravvivono, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Tilda Swinton e Tom Hiddleston sono due amanti immortali in un mondo in decadenza.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Redemption – Identità nascoste, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jason Statham è un veterano di guerra in fuga dalla corte marziale.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Troppo cattivi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Gangster movie animato targato DreamWorks. Alcuni criminali fingeranno di essere buoni per scappare dal carcere.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Alex Cross – La memoria del killer, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tyler Perry in un film sul noto personaggio dei romanzi. Un detective deve trovare il killer che ha ucciso sua moglie.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Bad Education, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic HBO con protagonista Hugh Jackman. Il sovrintendente di un istituto scolastico utilizza i soldi pubblici per vivere la vita che ha sempre sognato.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Black Out – Vite sospese, ore 21:25 su Rai 1

Alessandro Preziosi in un mistery drama ambientato in un albergo in Trentino.

Boss in incognito, ore 21:20 su Rai 2

Max Giusti alla conduzione di un format in cui il capo di un’attività controlla l’andamento della sua azienda tramite travestimenti.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Fast & Furious 7, ore 21:20 su Italia 1

Settimo capitolo della longeva saga di film d’azione con Vin Diesel come protagonista. Ultima apparizione di Paul Walker.

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, ore 21:15 su La7

Terzo e ultimo capitolo della trilogia prequel de Il Signore degli anelli, con Martin Freeman e Ian McKellen.

13 Hours: The secret soldiers of Benghazi, ore 21:30 su TV8

John Krasinski è un militare che si adopera per i servizi segreti mentre scoppia la guerra civile in Libia.

Ex, ore 21:25 su Nove

Fausto Brizzi dirige una commedia con cast corale a tema ex. Sei coppie vengono messe a repentaglio dal ritorno di vecchi compagni.