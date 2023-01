Chiara Nasti spegne 25 candeline, party in famiglia con Mattia Zaccagni

Per l’influencer una cena elegante tra fiori freschi e luci soffuse

Chiara Nasti ha compiuto 25 anni e ha festeggiato con una cena elegante, tra luci soffuse e fiori a profusione. Una bella tavolata di amici (tra cui Ciro Immobile e Jessica Melena) ha celebrato con lei la ricorrenza speciale, ma a riempirla d’amore ci hanno pensato soprattutto il compagno Mattia Zaccagni e il loro piccolo Thiago, nato a novembre.

Chiara Nasti non ha rinunciato alla sensualità per il suo party di compleanno, indossando un top corto e attillatissimo con intrecci e aperture seducenti. Ha posato per le foto di rito con Mattia Zaccagni e con Thiago, anche loro vestiti di nero. Il calciatore ha postato un romantico scatto della serata, un bacio dolce e appassionato, e ha scritto: “Auguri amore mio, sei speciale”.



Padrino e madrina speciali per Thiago – All’indomani della festa per il suo 25esimo compleanno, Chiara Nasti ha annunciato via social di aver scelto un padrino e una madrina speciali per il suo primogenito: Ciro Immobile, compagno di squadra di Mattia Zaccagni, e Jessica Melena. L’influencer ha postato uno scatto del quartetto al completo scrivendo: “Siamo molto felici di aver scelto voi, per le persone che siete, i valori che avete ed il senso di famiglia che date. Siete una famiglia bellissima, vi voglio bene amici”. Ciro e Jessica sono una coppia solida e affiatata, hanno 4 figli di cui l’ultimo, Andrea, è nato solo un mese prima di Thiago.

Verso le nozze – Archiviati i festeggiamenti in grande stile per il compleanno di Chiara Nasti, è il momento di pensare a quelli per le nozze. Lei e Mattia Zaccagni si sposeranno il 20 giugno, alla presenza di 200 invitati che accoglieranno in una splendida villa con vista panoramica su Roma e potrebbero approfittare dell’occasione per battezzare Thiago. La proposta era arrivata in estate, con il calciatore inginocchiato a farle la fatidica domanda e l’influencer che, entusiasta, ha risposto subito sì. E ovviamente non è mancato l’anello, luccicante e prezioso come vuole la tradizione. Visto l’impianto faraonico allestito per il gender reveal party, chissà cosa riusciranno a organizzare per il giorno del matrimonio…