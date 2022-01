L’ arte italiana del XX secolo, in una mostra itinerante

Da venerdì 21 oltre 250 opere di artisti come Schifano e Pomodoro sono esposte a Bratislava per poi andare a Varsavia, Atene, Lisbona, Madrid, Parigi e tornare a Milano. E’ l’idea del gruppo bancario BFF per crescere attraverso l’Arte e i suoi insegnamenti



Crescere incoraggiando lo scambio culturale e nuovi punti di vista attraverso l’arte e i suoi insegnamenti. E’ questa l’idea dietro alla Farmafactoring e al progetto per promuovere l’arte contemporanea italiana del gruppo bancario BFF.

Una mostra itinerante, seconda tappa del progetto, prende oggi il via a Bratislava, primo capoluogo ad ospitare “Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art”.

Da oggi al 25 marzo infatti, le opere normalmente esposte nella sede milanesedella BFF Banking Group, sono nella “Zoya Gallery”, nella prestigiosa cornice del palazzo barocco della Casa di Erdody. Dopo la Slovacchia, l’esposizione si sposterà a Varsavia, nel Palazzo della Cultura e della Scienza, e poi andrà ad Atene, Lisbona, Madrid e Parigi, per concludersi a Milano.

I lavori esposti provengono dalla collezione privata di Fondazione Farmafactoring, raccolta da BFF a partire dagli anni Ottanta, che rende omaggio all’Arte della seconda metà del ventesimo secolo con oltre 250 opere firmate da artisti come Enrico Baj, Alberto Burri, Hsiao Chin, Mario Schifano, Arnaldo Pomodoro e Joe Tilson.

“Con questa mostra si realizza una fase importante di un progetto di condivisione, non solo della raccolta di opere che ha accompagnato la storia del gruppo, ma anche dei nostri valori”, commenta l’ A.D. di BFF Banking Group, Massimiliano Belingheri.

Questa mostra è la seconda fase del progetto avviato nel 2020 con la realizzazione dell’omonimo volume d’Arte, pubblicato da Skira ed edito da Milan Genève Paris, che racconta il percorso italiano verso la Pop Art. Un percorso dove gli artisti hanno rivisto le avanguardie e le tecniche stilistiche del passato e si sono avvalsi di una ricca varietà di mezzi, spesso al servizio di un forte attivismo sociale e culturale.Ufficio stampa BFF Banking GroupArt Factor – omaggio all’arte italiana del XX secolo, mostra itinerante di Bff

La mostra itinerante racconta questo: il desiderio di essere parte attiva, non spettatori, nella creazione di valore per la società.

Il volume d’Arte e il progetto, curati da Maria Alicata, ripercorrono tutti i momenti più importanti che caratterizzano la collezione: dalle origini con Lucio Fontana, Alberto Burri, Enrico Baj e Giacomo Balla, all’ eredità della Pop Art con Valerio Adami, Emilio Tadini, Gianfranco Pardi e Lucio Del Pezzo.

“L’arte e la cultura sono un’importante forza motrice per perseguire lo sviluppo delle aziende e della società”. Ha dichiarato Marco Rabuffi, Presidente di Fondazione Farmafactoring.

Perché nell’Arte, nella creatività e nell’inventiva di artisti visionari e all’avanguardia, si può trovare l’ispirazione per crescere.