Il figlio di Anna Tatangelo, Andrea D’Alessio è uno spettacolo, e insieme alla mamma si diverte tantissimo

“Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere” ha scritto tempo fa Anna Tatangelo in un post Instagram dedicato al figlio, usando parole d’amore che oggi più che mai sono valide per descrivere lo splendido rapporto che li lega. Andrea D’Alessio è nato l’11 marzo 2010 dal matrimonio di Tatangelo e Gigi D’Alessio, conclusosi ufficialmente nel 2020. Nonostante la separazione, Andrea cresce in fretta e felice e Anna documenta accuratamente la sua evoluzione via Instagram.

L’ultimo post che li ritrae insieme è in realtà un video realizzato in stile TikTok, in cui mamma e figlio si danno a una danza divertente e scatenatissima. Sulle note di una canzone allegra, Anna e Andrea alternano momenti di ballo a siparietti divertenti: i due si provano occhiali dalle forme diverse, si scompigliano i capelli a vicenda, creano cuori con le mani unite, saltano e Andrea balza in braccio a mamma Anna. La complicità tra i due è evidente, tanto che il video social è un antidoto naturale alla tristezza per chiunque lo guardi.

D’altronde il rapporto tra la conduttrice e Andrea è molto stretto. L’avevamo notato già la scorsa estate quando i due avevano trascorso alcune settimane insieme sulle spiagge del Salento e lei aveva presentato al figlio il nuovo compagno, il cantante Livio Cori. Tra i suoi due uomini era scattata subito una scintilla d’intesa, tanto che il cantante non perde occasione di commentare le avventure social di Anna e Andrea con cuori, come quando i due hanno trascorso insieme qualche giorno a Disneyland Paris.

In quell’occasione, Anna Tatangelo aveva esaudito il desiderio di Andrea di visitare il parco a tema per Natale e insieme si erano goduti le strade decorate con neve e addobbi, i momenti passati con amici e parenti. La cantante d’altronde è sempre pronta a esaudire i desideri del figlio, in nome del loro legame indissolubile. Perché come scrive lei via Instagram: “Puoi dirti ricco solo se capisci i tesori che possiedi” e Anna e Andrea lo capiscono bene.





