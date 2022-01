Annalisa a Times Square, lo scatto

La cantante ha scritto su Instagram: “Felicissima di essere il volto di Spotify Equal di gennaio, per un 2022 che sia sempre più Equal!”



Nei giorni scorsi, Annalisa ha annunciato di essere stata scelta come volto di Spotify Equal per il mese di gennaio. La cantante classe 1985 ha celebrato l’importante riconoscimento con una foto sul profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.



La voce di Dieci ha scritto: “Equal per me significa ‘non essere di meno’. Non essere giudicata di meno sulla base di preconcetti. Non essere di meno rimanendo sempre fedele a me stessa”.

Annalisa ha aggiunto: “Perché ciò che ci differenzia è la più grande ricchezza che abbiamo. Felicissima di essere il volto di Spotify Equal di gennaio, per un 2022 che sia sempre più Equal!”.

Nelle scorse ore la cantante ha pubblicato due scatti e un filmato per mostrare il suo gigantesco manifesto presente a Times Square proprio in quanto volto di Spotify Equal.

Il post di Annalisa ha immediatamente ricevuto numerosi commenti di congratulazioni contando al momento anche oltre 60.000 like.