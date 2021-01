Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi si mette a nudo sui social: “Io infedele? È vero…”

Foto hot e rivelazioni piccanti: la showgirl argentina risponde su Instagram a tutte, ma proprio tutte, le domande dei follower

Wanda Nara, si sa, ama mostrarsi super sexy sui social. E stavolta si mette a nudo… in tutti i sensi: la moglie dell’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi risponde alle domande dei fan – comprese quelle più piccanti -, posta nuove foto hot e rivela: “È vero, ho tradito”

GIUSTO LASCIARE MILANO – La moglie (e procuratrice) dell’attaccante, passato nella rosa del Paris Saint-Germain, trova modo di lanciare una stoccata all’Inter, quando un follower le chiede se le abbia fatto male lasciare Milano: “Per nulla. Ho sempre saputo fosse la cosa migliore… per continuare a crescere in ogni aspetto”, dice la showgirl argentina. “Ci torno sempre perché le nostre case, gli amici di famiglia e alcuni animali domestici sono lì”.

“È VERO SONO STATA INFEDELE” – E quando le domande si fanno più intime, Wanda non si sottrae. “È vero che hai battuto Google e Yahoo in un processo per un video erotico?”, le chiede un altro ammiratore. “Vero”. “Sei stata infedele?”, domanda un altro. “Vero… alcune volte”, risponde la showgirl 34enne, facendo tornare alla mente il triangolo amoroso fra lei, l’ex marito Maxi Lopez e Mauro Icardi.Infine smentisce le voci di un patto stipulato con Icardi che vieterebbe a entrambi di uscire senza il partner (con buona pace della fiducia reciproca…): “È falso, ho viaggiato da sola molte volte per lavoro e lo ha fatto anche lui”. Intanto, per sicurezza… lo spia.





