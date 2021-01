Mariotto: “Fuori da ‘Cantante Mascherato? volevo evitare sovraesposizione”

“Ho appena finito ‘Ballando con le Stelle,’ sono stato iperesposto in questi ultimi mesi, partecipavo anche a ‘Domenica In’ e alla ‘Vita in diretta’. Non me la sono sentita di affrontare subito un altro programma”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos lo stilista Guillermo Mariotto commentando l’esclusione dalla giuria del ‘Cantante mascherato’, condotto da Milly Carlucci che ritorna su Rai1 il 29 gennaio.

Ed ha aggiunto il direttore creativo della maison Gattinoni: “Ho una clientela che freme e ho progetti a cui tengo particolarmente come il B-Jesus, il presepe del futuro, che dai giardini di Piazza Vittorio a Roma, partirà alla volta di altre capitali italiane”.

“E poi – ha ricordato ancora Guillermo Mariotto – passare immediatamente da un programma travagliatissimo e molto faticoso ad un altro programma, con uno scarto di poche settimane, non era giusto. Plaudo Milly per le sue decisioni, prese di comune accordo, ne sono felice. E auguro al ‘Cantante Mascherato’ il più grande successo”.

