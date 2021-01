Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton, matrimonio finito: il gossip

La campionessa di sci e l’imprenditore veneto avrebbero messo fine alla loro relazione

Il matrimonio tra Alessandro Benetton, 56 anni, e Deborah Compagnoni, 51, sarebbe giunto al capolinea. L’ex campionessa di scii e l’imprenditore si sono sposati nel 2008. Dall’unione sono nati tre figli Agnese, Tobias e Luce. A dare la notizia dell’addio è Dagospia che assicura che la relazione è finita su un binario morto. Si attendono conferme o smentite. Il portale diretto da Roberto D’Agostino, nel dare la news, non ha specificato le cause che avrebbero condotto la love story al tramonto. Pare però che la rottura ci sia stata. Un ulteriore indizio lo offrono i social dove Alessandro è molto presente: da mesi si ritrae assieme ai figli ma non c’è traccia di Deborah.

Chi è Deborah Compagnoni

Deborah Compagnoni è una delle sciatrici italiane più forti di tutti i tempi. Per molti la migliore in assoluto. Nata a Bormio il 4 giugno del 1970, lungo la sua carriera ha vinto numerosi trofei nonostante il suo percorso sportivo sia stato costellato dagli infortuni. Ciò non gli ha precluso di primeggiare nelle discipline tecniche come lo slalom gigante in cui, tra il 1994 e il 1998, vinse tutti i trofei in palio tra olimpiadi e campionati mondiali. La Compagnoni è stata la prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino. Inoltre è la sciatrice italiana più vincente di ogni epoca.

Da sempre è molto riservata, conducendo una vita lontana dai riflettori mediatici e dalla cronaca rosa.

Chi è Alessandro Benetton

Alessandro Benetton è nato a Treviso il 2 marzo del 1964 ed è un imprenditore nonché amante degli sport. In particolare si dedica al surf, alla bicicletta, alla palestra e allo sci. Inoltre è un collezionista di opere d’arte moderna.

La parte più significativa dei suoi studi si è svolta negli Stati Uniti. Nel 1987 ha conseguito la laurea in Business Administration presso l’Università di Boston. Il 6 luglio del 1991 ha aggiunto ai suoi titoli il Master in business administration a Harvard, con relatore Michael Porter.

Lungo la sua carriera ha ricoperto vari ruoli in diverse società. Sul fronte della vita privata, vista anche la sua passione per lo sport e lo sci, si è legato a Deborah Compagnoni. Ora pare che la storia si sia conclusa.

