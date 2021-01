Cristina Chiabotto svela il sesso del primo figlio, poi: “Ho avuto il Covid”

L’ex Miss Italia decide di annunciare al pubblico l’importante dettaglio del bambino che sta attendendo e di parlare della recente morte di sua nonna e della paura che ha dovuto affrontare a causa del virus

Cristina Chiabotto è incinta e ora decide di svelare il sesso del bebè. L’ex Miss Italia aspetta il suo primo figlio insieme a Marco Roscio, l’uomo che ha sposato nell’anno 2019. Nel corso della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 23 gennaio 2021, tra gli ospiti ci sarà proprio Cristina. Ed è nel salotto di Silvia Toffanin che la conduttrice annuncia un dettaglio importantissimo di questa sua prima gravidanza. Lei stessa dichiara di aver concluso il 2020 alla grande, visto che nei mesi scorsi ha scoperto di essere incinta. Ha aspettato ad annunciare l’arrivo del suo bebè, poiché nel primo periodo ha avuto il Coronavirus, fortunatamente in forma leggera. Al momento, si trova al sesto mese di gravidanza e, dunque, manca poco ormai alla nascita della bambina! Ebbene sì, la Chiabotto annuncia che sta aspettando una femminuccia.

Si è ritrovata a vivere un mese di gravidanza in quarantena, proprio perché è risultata positiva al Covid-19. Così, ha deciso di proteggersi prima di annunciare che presto diventerà mamma “per scaramanzia”. Si tratta del coronamento di una favola per Cristina, innamoratissima del suo Marco. Nel salotto di Canale 5 ammette di avere un pensiero ben preciso su questa gravidanza: è sicura che dietro “questo dono” ci sia sua nonna, che è venuta a mancare proprio a causa del Coronavirus. “Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”, dichiara la Chiabotto.

Un momento speciale per Cristina, che lo scorso 18 gennaio ha fatto felici tutti i suoi fan con l’annuncio sulla gravidanza. La conduttrice confessava di non vedere l’ora di tenere tra le sue braccia e quelle di Marco la bambina che sta attendendo. Un anno e mezzo fa, convolavano a nozze e ora si ritrovano ad allargare la loro famiglia, con grande felicità. In questi sei mesi, non c’è stato alcun indizio che potesse far pensare che la Chiabotto fosse incinta. Al momento, non vi sono dettagli che possono far comprendere quali nomi l’attenzione della coppia starebbe puntando.

