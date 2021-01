Belen, si inizia a vedere il pancino? L’ipotesi della gravidanza prende quota: ecco perché

La showgirl è incinta? Due nuovi elementi farebbero propendere per il sì…Secondo molte testate rosa la 36enne sarebbe incinta del secondo figlio

Sono ormai un paio di settimane che si parla di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez. Varie testate rosa danno ormai per certo il fatto che la showgirl sarebbe incinta del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Sebbene lei non abbia confermato l’indiscrezione, nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo elemento che lascerebbe pensare si tratti di un gossip fondato. Anzi, gli elementi ad essere precisi sono due. Vediamo quali.

Il primo è puramente fotografico: la 36enne argentina ha pubblicato su Instagram alcune immagini in cui appare in



ascensore con un cappotto nero. Qualcuno ha scorto dietro il capo di abbigliamento un certo rigonfiamento proprio all’altezza del ventre. Solo una coincidenza?

Il secondo elemento è una dichiarazione, arrivata sempre via social, della stessa Rodriguez, già mamma di Santiago, nato 7 anni fa dalla relazione con l’ex marito Stefano De Martino. Condividendo la cover di un settimanale, sulla quale appare una sua dichiarazione relativa proprio alla gravidanza (“Sono felicissima, non desideravo altro”), la mora ha fatto sapere di non aver mai rilasciato alcuna intervista. “Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione e virgolettato a nessun settimanale”, ha scritto.

In che modo questo rafforzerebbe l’ipotesi che la cicogna abbia effettivamente spiccato il volo? Beh, la preoccupazione di Belen è stata quella di smentire l’intervista (magari per placare la gelosia di qualche amico giornalista che si sarebbe potuto sentire “tradito” dal fatto che lei potesse aver rilasciato interviste ad altri colleghi), ma non ha minimamente smentito la gravidanza, contenuto – ben più importante – del titolo stesso…



