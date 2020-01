Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “Sei rifatta”. E parte la prova fotografica

Nel trono over di “Uomini e donne”, condotto da Maria De Filippi non mancano mai le schermaglie fra la storica opinionista Tina Cipollari e la dama (anche lei storica, visto che è in trasmissione da anni in cerca d’amore) dama del trono over Gemma Galgani. Tina non ha mai nascosto la sua avversione per la sua personale antagonista e a parte criticarla per le scelte fatte in amore, ha più volto sottolineato di non vederla affatto belle, anzi di pensare che sia sopravvalutata dal punto di vista esteriore dal pubblico a casa. Nella puntata di oggi la Cipollari si è soffermata proprio dell’estetica, accusando Gemma di essere rifatta. Ha fatto mandare sul video uno scatto della Galgani relativo a circa dieci anni fa: “Tu eri così e avevi 60 anni, dimostri la tua età – ha esclamato Tina – Si è fatta delle punturine, si è fatta le labbra!”. La diretta interessata naturalmente non l’ha presa bene e ha ribattuto: “C’è una mia foto di quando avevo 18 anni, se guardi avevo le labbra più grandi di oggi”. La Cipollari non le ha creduto e ha aggiunto “Ti sei rifatto altro”, mentre lei la invitava a “toccare” il suo corpo per confutare la sua tesi. Del resto con Gemma non è mai stata tenera e ultimamente ha parlato in un’intervista della prima impressione che le ha fatto entrare in trasmissione: “Appena la vidi pensai che si trattasse di una donna dimessa – aveva raccontato al “Magazine di Uomini e donne” – sola, provata dalla vita e per di più con una dentatura poco desiderabile. La prima impressione che mi ha fatto era che avesse bisogno di aiuto e, infatti, per il primo periodo mi sono sentita di sostenerla, perché in lei vedevo mia nonna. Sa, queste anziane signore che indossano calze contenitive, scarpe basse, maglioni fatti a mano e con i capelli a caschetto. Insomma, mi fece tenerezza. Vai a pensare che sarebbe uscito fuori un diavolo!”.

