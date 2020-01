Simona Ventura: “Provano ad ammazzarmi, ma non ci riescono mai”

La rinascita di Simona Ventura è iniziata con il “momento più basso della sua carriera: la lotta nel fango a L’Isola dei famosi”: “Questa cosa così brutta mi ha ridato un grande affetto da parte del pubblico”.

A raccontarlo è proprio la Ventura che, ospite di Piero Chiambretti a La Repubblica delle donne, ripercorre alcuni dei momenti più importanti della sua vita privata e professionale. “Furono feroci con me – ha detto la conduttrice riferendosi agli autori de L’Isola dei famosi – . Che voto mi do? Sette, punto al dieci perché voglio riprendermi tutto quello che è mio”. È stata lei stessa ad aver riconosciuto come quel momento al reality show fu uno dei meno felici della sua lunga carriera ma, allo stesso tempo, le permise di riavvicinarsi a quel pubblico dal quale si era allontanata perché “imborghesita” risalendo, così, la china.

“Mi ero un po’ imborghesita ed ero finita in un vortice di solitudine, anche per colpa mia, ma ero circondata da un’energia negativa – ha raccontato “Super Simo” – . La trasmissione fu feroce con me, però da quel 2016 mi sono riavvicinata al pubblico e da allora non mi sono più fermata”. È proprio vero, dunque, che nel momento in cui si tocca il fondo, non si può fare altro che risalire e, la Ventura, ne è la prova.

Tornando a galla, tra il suo pubblico, ha recuperato “la simpatica cialtrona che sono sempre stata”. “Ho ripreso la mia energia, la mia forza – ha detto la Ventura, indicando il 2019 l’anno della sua rinascita – . Chi mi ammazza? Eh beh ci provano, non ci riescono mai, ma ci provano”. Una frecciatina, questa, a molte di quelle colleghe che le hanno voltato le spalle e che, da amiche, si sono trasformate nell’esatto contrario.

“Le peggiori nemiche sono state le donne. Alcune mi hanno anche aiutato, ma mi hanno fatto anche delle cose gravi – ha spiegato a Chiambretti – .Ma chi fa del male riceverà male, io ho fatto del bene e riceverò del bene”. Incalzata dal conduttore di Rete 4, quindi, Simona Ventura non ha esitato a commentare le frecciatine che le sono state rivolte da Paola Ferrari (“Non riesco a capire la connessione fra Temptation Island Vip, che ha condotto lo scorso anno, e un programma sul calcio”) e Manuel Agnelli (“La Ventura è stata il peggior giudice di X Factor”). “C’è posto per chi se lo merita, prima c’era un grosso lago e tutti potevano bere, adesso il lago è più piccolo e nasce il rancore e l’invidia per tenersi uno spazio – ha detto in merito alla giornalista sportiva, mentre riguardo l’ex giudice di X Factor ha aggiunto – . Non so chi sia. Non l’ho mai conosciuto. Ma sa quanti sconosciuti parlano male di me?”.

Simona Ventura, quindi, è tornata a tutti gli effetti ad essere la regina del piccolo schermo ed è pronta a riprendersi “tutt chell ch’è o nuost”, forte anche della sua nuova vita sentimentale accanto a Giovanni Terzi, che è pronta a sposare nel 2020.

Luana Rosato, ilgiornale.it