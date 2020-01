Rai1, stasera nuovo appuntamento con “Don Matteo”

“Ricordati di santificare le feste” è il titolo del terzo appuntamento con “Don Matteo 12”, la nuova stagione della serie con Terence Hill e Nino Frassica in onda alle 21.25 in prima visione su Rai1. C’è molta attesa per una puntata che vede anche un grande ritorno, quello di Simone Montedoro che per cinque stagioni ha indossato la divisa del Capitano Tommasi. In occasione della Pasqua, arriva a Spoleto Giulio Tommasi in compagnia di Lia e del piccolo Nino. Purtroppo, in seguito ad un violento colpo in testa, è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino Cecchini – l’insostituibile Frassica- dovrà assecondarlo in tutti i modi. Ma se il matrimonio dell’ex capitano fosse veramente in crisi?