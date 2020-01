Grande Fratello Vip, giallo bagno: chi ha fatto pipì e pupù sul water senza pulire?

C’è un giallo bagno al Grande Fratello Vip: qualcuno ha sporcato la tavoletta del water e non ha pulito. Non si sa chi è stato, per cui in casa è partita la caccia allo “sporcaccione” (o sporcacciona).

La prima a parlarne è stata Clizia Incorvaia: “Licia (Nunez, ndr) è inca**ata nera, è furiosa. E’ entrata in bagno e ha trovato pipì ed escrementi sul water. Lo ha visto anche Andrea Denver, è arrivato poco dopo ed è testimone”. Immediata la reazione di Adriana Volpe: “Che schifo. E’ chiaro che è stato qualcuno che è stato male”. Pago però ha giustamente fatto una puntualizzazione di buon senso: “Può succedere… però pulisci…”. Della stessa opinione Paolo Ciavarro: “Bagno sudicio? Eh, ma pulisci! Ca**o, ci vuole rispetto per gli altri”. Fin qui quello che è successo di notte. Ma anche di mattina la questione è stata tutt’altro che dimenticata. Licia Nunez è tornata a bomba, appena sveglia, scegliendo come interlocutori Adriana Volpe e Paolo Ciavarro: “Si può litigare per le nomination, per sciocchezze, ma quello che ho visto è grave, è una cosa veramente brutta. E’ grave trovare il bagno in quel modo, è una mancanza di rispetto, urina intorno alla tavoletta, escrementi dentro. Ho fatto entrare Denver perché doveva vedere anche lui. Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene! Vuol dire che sei entrato in bagno, hai fatto quello che dovevi fare e te ne sei fottuto”.

Alberto Francavilla, Blitzquotidiano.it