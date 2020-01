Giulia De Lellis e Andrea Iannone verso le nozze? “Parliamo di matrimonio”

Aria di fiori d’arancio per Giulia De Lellis e Andrea Iannone: dopo poco meno di un anno dalla nascita dell’amore, pare che la coppia stia già pensando di convolare a nozze.

La giovane influencer, che qualche giorno fa ha festeggiato i 24 anni, ha ricevuto una splendida sorpresa da parte del compagno, che le ha organizzato una festa radunando tutti i parenti e gli amici di Giulia.

Poi, i festeggiamenti ufficiali durante i quali Iannone ha preso in mano il microfono per esprimere, davanti a tutti, il grande amore che lo lega alla compagna alla quale ha chiesto: “Resta pura, così come sei”. Insomma, nonostante in tanti avessero storto il muso alla notizia dell’inizio di questo flirt, sembra proprio che i più scettici debbano ricredersi.

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele e il settimanale Nuovo li ha beccati insieme riuscendo a strappare delle importanti dichiarazioni alla influencer. Nelle foto pubblicate sul magazine, inoltre, lei sfoggia un anello da capogiro all’anulare sinistro e in tanti, dunque, si sono chiesti se possa essere considerato un pegno d’amore e il primo indizio che farebbe pensare alle future nozze tra la De Lellis e il motociclista. “Parliamo di matrimonio”, avrebbe ammesso l’ex volto di Uomini e Donne, lasciando intendere che con Iannone potrebbe davvero arrivare all’altare con l’abito bianco.

Non è la prima volta, tuttavia, che Giulia spiega come il rapporto con l’attuale compagno sia cresciuto nel tempo proprio perché entrambi condividono la stessa visione della vita. “Parliamo di famiglia e figli, certi valori ci accomunano. E io vorrei essere una mamma giovane, ho tutte le carte in regola”, aveva detto la De Lellis in una intervista, spiegando anche come fosse stata presa in maniera del tutto naturale la decisione di andare a convivere a Lugano con Andrea. “Iannone mi fa sentire protetta – aveva confidato – . La convivenza? Non me lo aveva ancora chiesto ed ero già da lui, a Lugano”.

Dopo le presentazioni in famiglia, la convivenza e l’anello di fidanzamento, dunque, sembra quasi essere certo il matrimonio futuro tra la De Lellis e lo sportivo. Per il momento, però, le nozze potrebbero essere semplicemente nei progetti della coppia e non un programma imminente. Ciò che è certo, è che entrambi pare abbiano dimenticato completamente le precedenti relazioni sentimentali e si siano concentrati solo ed esclusivamente sul loro amore, cresciuto in maniera evidente giorno dopo giorno.

Luana Rosato, ilgiornale.it