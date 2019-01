Chanel omaggia l’Italia: Mina in giardino, la super top è di Brescia

In costume da bagno Vittoria Ceretti, modella tra le più richieste al mondo. In passerella anche Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford

Un’elegante villa circondata da un curatissimo giardino all’italiana, una canzone di Mina in sottofondo, la nostra super top più richiesta nel mondo, la bresciana Vittoria Ceretti, in costume da bagno glitterato, cuffia e velo da sposa. Sembra un omaggio all’Italia lo scenario, ricostruito all’interno del Grand Palais di Parigi, in cui Chanel ha ambientato la sfilata della sua collezione Haute Couture per la prossima primavera-estate, disegnata da Karl Lagerfeld (assente all’evento). Colori pastello, piume, ruches, ricami e applicazioni floreali, bolerini, gonne a sbuffo, giacche avvitate. Ad aprire le danze, Kaia Gerber, amica e testimonial del brand, figlia di Cindy Crawford.

