Ascolti tv, non c’è solo il disastro di “Adrian”. Convince Bianca Berlinguer con “#cartabianca”

I dati degli ascolti di ieri non ci hanno consegnato solo il successo della fiction di Rai1 e e il super flop di Adrian su Canale 5, ma anche altri risultati significativi. Su Rai2, sempre bene la serie ‘9-1-1’, che ha ottenuto una media di 1 milione 451 mila spettatori e il 5.7 di share. Su Rai3 ‘#Cartabianca’, con Bianca Berlinguer, ha segnato 1 milione 240 mila spettatori e il 5.7 di share. Il successo di Rai1 si conferma anche nel preserale e in access prime time, dove ‘L’Eredita”, condotta da Flavio Insinna, e ‘I soliti Ignoti – Il ritorno’, di Amadeus, hanno rispettivamente totalizzato 5 milioni 28 mila spettatori (share 23.9) e 5 milioni 60 mila (share 19.1) aggiudicandosi le rispettive fasce orarie di ascolto. Bene in seconda serata ‘Porta a porta’ con l’11.5 di share e 898 mila.

Sempre su Rai1 da segnalare nel pomeriggio ‘Vieni da me’ con 1 milione 810 mila spettatori e il 12 di share; un nuovo grande risultato de ‘Il Paradiso delle Signore’, con il 13.3 di share e 1 milione 699 mila spettatori, mentre la seconda parte de ‘La vita in diretta’ ha totalizzato 1 milione 753 mila e il 12.5. Molto bene su Rai3 nell’access prime time ‘Nuovi eroi’ con 1 milione 711 mila e il 6.7. Complessivamente le reti Rai hanno vinto la prima serata con 9 milioni 413 mila spettatori e il 35.9 di share, e l’intera giornata con 3 milioni 951 mila di media e il 36.2 di share.