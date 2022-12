Zecchino d’oro 2022: canzoni, divertimento, piccoli interpreti e grandi temi

La 65° edizione della kermesse si intitola “Semplicemente bambino”, per sottolineare l’impegno dell’Antoniano nel voler contribuire alla spensieratezza dei piccoli. Oltre alla gara, due appuntamenti speciali: il 25 dicembre e il 6 gennaio

Quattordici canzoni gioiose, ma anche “impegnate” (tra gli autori anche Checco Zalone ed Enrico Ruggeri), divertimento e dedizione per i 17 bambini che si esibiranno nella la 65° edizione dello Zecchino d’Oro.

Con una speciale messa in onda natalizia, torna la competizione per piccole ugole che sarà trasmessa in diretta dall’Antoniano di Bologna giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle 17.05 e sabato 24 alle 17, su Rai 1 e Rai Italia, con la direzione artistica di Carlo Conti.

I bambini che canteranno con il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, affronteranno temi importanti come la diversità, la famiglia, l’ambiente e l’inclusione per riflettere attraverso la musica ed esprimere solidarietà verso chi ha bisogno, tenendo sempre a mente che ogni bambino ha il diritto di correre, giocare, ridere e cantare e di essere, come sottolinea il titolo di quest’anno: “Semplicemente bambino”.

La kermesse sarà condotta nelle prime due puntate da Francesca Fialdini e Paolo Conticini e, per la finale che si terrà il pomeriggio della Vigilia, dal direttore artistico Carlo Conti.

Gli youtuber Ninna e Matti guideranno la Giuria dei Piccoli composta da 20 bambini, mentre Cristina D’Avena farà parte della Giuria dei Grandi durante la finale. Ospiti anche il Grande Mago, Alessandro Politi e i Buffycats della serie “44 gatti”.

Ma la protagonista sarà, come sempre, la gara canora: sia il 22, sia il 23 saranno proposti 7 brani, mentre nella finale del 24 si riascolteranno tutti per proclamare il vincitore.

A concludere l’edizione di quest’anno ci saranno due appuntamenti speciali: quello delle 9.40 su Rai Uno per festeggiare la mattina di Natale con Cristina D’Avena e Paolo Belli, e quello del 6 gennaio alle 9.05 con Veronica Maya come Befana d’eccezione.

Tutte le canzoni di questa 65° edizione sono già disponibili sulle piattaforme digitali.

Come da tradizione, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce di “Operazione Pane”, la campagna di Antoniano che supporta 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), sostenuta anche da Rai per la Sostenibilità.

“Operazione Pane”, con le sue storie, sarà protagonista delle puntate di dicembre, ma è già possibile sostenerla inviando un sms o con una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588.