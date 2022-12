The Rock: “Black Adam non sarà una priorità nel nuovo universo DC di James Gunn”

Il personaggio tornerà, ma ancora non sono chiari i piani della nuova Dc Comics. Dwayne Johnson ha espresso la sua piena fiducia in Gunn ed è pronto a vestire nuovamente i panni dell’antieroe

In questi giorni si parla molto di James Gunn e della sua rivoluzione all’interno della DC Comics. Il regista, infatti, è passato alla concorrenza dopo aver diretto l’ultimo film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 3, e insieme a Peter Safran sta modificando i programmi di film e serie tv che vedremo prossimamente. Tra questi Black Adam non è una priorità secondo le ultime dichiarazioni di Gunn, anche se la DC “continuerà a esplorare i modi preziosi in cui Black Adam può essere utilizzato nei futuri capitoli del multiverso DC” come ha detto Dwayne Johnson.

IL FUTURO DI BLACK ADAM

Superman e Wonder Woman per il momento sono tra gli esclusi dell’universo DC, ma sui social James Gunn ha smentito le voci che parlavano di un licenziamento di Gal Gadot. Attualmente Wonder Woman 3 di Patty Jenkins sarebbe in pausa, ma ancora non è chiara l’intenzione per il futuro della supereroina. “Adoro The Rock e sono sempre entusiasta di vedere cosa faranno lui e Seven Bucks. ha risposto Gunn ritwittando il post di Dwayne Johnson sulle sorti di Black Adam. L’attore ha sottolineato la sua stima per il regista aggiungendo queste parole che possono far stare tranquilli i fan: “James e io ci conosciamo da anni e abbiamo sempre fatto il tifo l’uno per l’altro per avere successo. Non è diverso ora, e farò sempre il tifo per DC (e Marvel) per vincere alla grande”. Un sequel di Black Adam ancora non è stato annunciato, anche se nel primo film c’era qualche riferimento a possibili piani futuri con una scena post credits che svelava Henry Cavill come Superman. Ma visti i recenti avvenimenti la posta in gioco è cambiata.

LA RIVOLUZIONE IN CASA DC

Quindi Black Adam sicuramente non farà parte della prima fase della nuova era della Dc Comics, però è possibile che torni per altri film più avanti e che Dwayne Johnson vesta sempre i panni dell’antieroe dotato di una energia senza limiti. “Dopo 15 anni di duro lavoro incessante per realizzare Black Adam, sono molto orgoglioso del film che abbiamo realizzato per i fan di tutto il mondo. Guarderò sempre indietro alla reazione del pubblico a Black Adam con enorme gratitudine, umiltà e amore” ha detto Johnson, sottolineando il suo amore per il personaggio. Per il momento Gunn ha confermato un nuovo Superman con un protagonista più giovane e ha risposto ai fan irritati per le sue recenti decisioni: “una protesta irrispettosa non influenzerà mai le nostre azioni. Quando abbiamo accettato il lavoro io e Peter eravamo consapevoli che, come capi dei DC Studios, ci sarebbe stata una minoranza di persone online che avrebbe reagito in modo scortese, per non dire altro, alle nostre scelte. Ma queste si basano su ciò che crediamo sia meglio per la storia e i personaggi di questo universo che esistono da quasi 85 anni. Forse saranno scelte fantastiche, o forse no, ma sono fatte con cuore sincero e integrità oltre che con il cervello”.