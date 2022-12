Ogni Volta di Vasco Rossi, dopo 40 anni esce il nuovo video animato

Il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati con la scrittrice Veronica Raimo. Il progetto rientra nelle celebrazioni per il Vado al Massimo 40th Rplay Special Edition

Carosello Records storica etichetta di Vasco, ha pubblicato una speciale riedizione rimasterizzata di Vado al Massimo, il rivoluzionario disco del 1982, in occasione del suo quarantesimo anniversario. Ma le sorprese non finiscono qui: per questo speciale compleanno esce per la prima volta dalla sua pubblicazione il video di Ogni volta: dopo Jenny è pazza, Anima fragile e Siamo solo noi, ecco il nuovo video animato della serie.



“Tra le canzoni entrate nella storia della musica italiana, e tra le più amate di Vasco, Ogni volta è quella che ha il minor numero di parole, massima sintesi della sintesi poetica di Vasco, che ha portato a lavorare in sottrazione sulla sceneggiatura e sulla grafica -spiega Arturo Bertusi che si è occupato della regia e della direzione artistica- Ogni volta, una canzone autobiografica, intima e introspettiva, un affresco impressionistico di emozioni e stati d’animo, ha una struttura simile a una filastrocca, con poche variazioni (un cambio di tonalità, un assolo di violino e uno di chitarra) ed è tutta in prima persona. Per questa ragione è stato naturale ideare un video tutto in soggettiva, con un unico protagonista e un unico sguardo, quello di Vasco. L’idea alla base del video è che “ogni volta” siano emozioni e sensazioni che variano nelle varie fasi della vita, vissute sempre nella stessa casa, tra ciò che resta uguale e ciò che cambia, in un viaggio simbolico tra sogno e incubo. Nel video, la stanza della casa riproduce la vera casa di Vasco dell’epoca, che era all’interno del capannone”.

Il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati con la scrittrice Veronica Raimo: “Ci siamo letteralmente innamorati del suo ultimo libro, Premio Strega Giovani 2022; l’ho contattata per proporle questo progetto e dopo poche ore abbiamo iniziato a lavorarci. Veronica era nel tour promozionale dello Strega, noi in tour con Vasco; poche telefonate e qualche mail durante l’estate sono bastate per scrivere insieme la sceneggiatura definitiva, senza esserci mai incontrati! Come per i precedenti, a creare il video è stata un’interazione tra l’animazione tradizionale e l’innovazione tecnologica più sperimentale e all’avanguardia, prodotta da una piccola squadra agguerrita di professionisti con l’anima da bottega artigianale e una buona dose di follia”.

Vado al Massimo 40th Rplay Special Edition (etichetta Carosello Records – distribuzione Universal Music) include il cd, il vinile, un inedito libro cartonato e a colori, a cura del giornalista Marco Mangiarotti nato da una lunga e recente chiacchierata con Vasco, in cui racconta la storia di Vado al massimo, la sua esperienza al Festival, le interviste a coloro che hanno partecipato alla realizzazione del disco e foto inedite di quel periodo. Nel cofanetto da collezione, a tiratura limitata, sarà presente una cartolina per il download gratuito dello storico remix di Una splendida giornata e in versione rimasterizzata anche il 45 giri culto di Vado al massimo, canzone portata al Festival di Sanremo, e come b side Ogni volta.

Vado al Massimo 40th Rplay Special Edition è stato inoltre masterizzato da Maurizio Biancani, che ha dato nuova vita alle nove tracce dell’album del 1982, per un ascolto eccezionale come mai avuto prima. Biancani non è solo uno dei più importanti ingegneri del suono della musica italiana, ma è stato anche lo storico fonico della versione originale dell’album Vado al Massimo.

Tracklist completa

Sono ancora in coma

Cosa ti fai

Ogni volta

Vado al massimo

Credi davvero

Amore… aiuto

Canzone

Splendida giornata

La noia