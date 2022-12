Copodanno 2023: tutte le città e gli ospiti

A Roma Capodanno è Rome Restarts 2023: in via dei Fori Imperiali il live vedrà alternarsi sul palco Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni, e sarà condotto da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, volti e voci di RDS

A Mantova sarà la musica di Mannarino a riscaldare il pubblico della celebre Piazza Sordello fino alla mezzanotte del 31 dicembre 2022

Vinicio Capossela è l’ospite della notte di San Silvestro in piazza Cesare Battisti a Corato, in provincia di Bari

Cast stellare per il Capodanno di Genova. Il grande concerto di piazza De Ferrari vedrà sul palco: Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki e Roby Facchinetti

Gigi D’Alessio sarà a Matera per il Capodanno 2023, in un evento speciale trasmesso in diretta su Radio Norba e Tele Norba

A Riccione gran finale di 2022 con il concerto in piazza con Arisa e gli Extraliscio

A Olbia la protagonista di Capodanno sarà Emma Marrone, con un live sul palco del Molo Brin

A Cagliari grande attesa per il concerto di Blanco, che salirà sul grande palco di Largo Carlo Felice sabato 31 dicembre

Padova festeggerà il Capodanno con una grande festa in musica dove il protagonista sarà Max Gazzè

Francesco Gabbani sarà il protagonista del Capodanno di Palermo, che si terrà il 31 dicembre 2022 a piazza Politeama

Torino celebra l’arrivo del nuovo anno con una grande festa in piazza Castello. Si esibiranno Subsonica, Willie Peyote, gli Eugenio in Via Di Gioia, Beba, Ginevra e Cantafinoadieci

A Salerno brindisi in piazza per l’arrivo del 2023 con i Negramaro: appuntamento nello slargo che divide Palazzo Guerra e la sede della Prefettura

A Parma concerto di fine anno in piazza Garibaldi con Cosmo, musicista, produttore e dj italiano

Max Pezzali e Lazza saranno i protagonisti di Cap d’Any 2022-2023, il Capodanno di Alghero

A Teramo il primo gennaio La rappresentante di lista si esibirà gratuitamente a piazza Martiri alle 17.30

Chiudiamo con Pescara, dove Loredana Bertè sarà la protagonista in piazza Salotto della serata del primo gennaio 2023