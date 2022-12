Alessia Marcuzzi mostra il “difetto” delle gambe storte

“Anche un difetto ci rende unici” ha detto la showgirl sul palco contro il bullismo

Alessia Marcuzzi in uno spettacolo contro il bullismo si mette a nudo e mostra il “difetto” delle sue gambe. “Faccio una cosa che non ho mai fatto… – dice la showgirl mettendosi con le gambe vicine. Indossa una minigonna e avvicinando le caviglie si vede lo spazio tra una gamba e l’altra. “Adesso dì che sono belle, provaci, è veramente dura… dai passa… – insiste – Allora, sai come mi chiamavano a scuola? ‘Marcu’ te ce passa un treno sotto le gambe’. Questo non è il vero bullismo, perché non ci ho sofferto… ma è per dire che anche un difetto ci rende unici”.

Gambe storte?

Alessia Marcuzzi, 50 anni, che per tutta la durata del suo intervento sul palco cerca di mostrare le gambe racconta che durante un’edizione del Grande Fratello le avevano scelto 15 abiti corti proprio per valorizzare le sue gambe lunghe ma “storte”. “Questo per dirvi che anche un difetto può diventare un punto di forza- ha spiegato Alessia con la grande verve che la contraddistingue durante lo spettacolo a Roma “Bulli – Stop Christmas Show” sotto la guida del coreografo Luca Tommassini – Anche un difetto ci rende unici”. L’incasso della serata a cui hanno partecipato diversi artisti è stato devoluto al Centro Nazionale contro il Bullismo.

Il post

Alessia Marcuzzi ha postato sui social il suo intervento sul palco in cui mostra le gambe “storte”. “Io ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto… era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna – ha scritto la showgirl – Ma ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone, l’ho fatto per la prima volta proprio ieri. E Il mio racconto è stato solo un momento leggero per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri. Il nostro difetto è la nostra unicità e questo ci rende fuori dal comune. Una serata importante e piena di energia. Saremo sempre contro il bullismo, e dobbiamo tutti aiutarci a vicenda”.