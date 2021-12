Ultime dalla musica. Arriva “La Toga”, la nuova canzone dell’Avv. Roberto Caldara

Una canzone per celebrare i valori che ogni avvocato dovrebbe avere, una dedica alla Toga che rappresenta motivo d’orgoglio ed onore per chi eserciti la professione forense.

“La Toga” è la nuova canzone dell’Avv. Roberto Caldara, nella foto, autore e compositore di questo brano che è caratterizzato sia da uno stile classico e melodico sia per essere molto orecchiabile, in linea con la produzione musicale dell’Avvocato.

Prima dell’estate 2021, Roberto ha pubblicato “Pronti a salpare”, brano molto orecchiabile con la quale ha voluto raccontare le emozioni vissute insieme ad gruppo di amici e colleghi velisti durante un evento denominato Iuris Cup; con codesta frizzante canzone ha totalizzato oltre 32.000 visualizzazioni su youtube ed anche grazie al ritornello che entra facilmente in testa, Caldara ha suscitato una curiosità tale da farlo arrivare sulle pagine della rivista “In Famiglia” che ha pubblicato una bella intervista a lui dedicata. Ma per Roberto non è stata la prima occasione per farsi conoscere; scrive canzoni dagli anni ’90 ovvero da quando frequentava il liceo e la sua pima canzone “La chitarra” l’ha cantata proprio a scuola, durante un concerto di fine anno. Anni dopo ha partecipato alle selezioni del Festival di Sanremo. Le canzoni di Caldara, che fisicamente ricorda Freddie Mercury, sono state trasmesse anche dal Ruggito del Coniglio, nota e divertente trasmissione di Radio 2; Roberto ha eseguito una sua canzone anche in diretta tv su Rai 1.

Ma questo poliedrico avvocato -che è anche componente della Commissione Cultura dell’Ordine Avvocati di Roma- non è sconosciuto al grande pubblico e qualcuno potrà ricordare la sua partecipazione, in qualità di opinionista fisso, ad alcune trasmissioni televisive (fra le altre Forum, su canale 5 e su Rete 4, A conti fatti e Domenica In su Rai 1) ed è stato, nel 2018, uno dei protagonisti del web reality “Saranno Isolani”, andato in onda anche su Italia 1. Tanti anni fa ha anche co-condotto un programma televisivo su una rete privata di Lazio ed Umbria. Qualora vogliate leggere ulteriori notizie e curiosità che lo riguardano potete trovarlo facilmente su internet o potete visitare il suo sito www.robertocaldara.com

Uomo eclettico, curioso, ama divertirsi nel portare avanti i suoi tanti interessi, nei campi di attività più vari, è stato anche candidato, con una lista civica di centro destra nelle recenti elezioni dello scorso ottobre, al Municipio II di Roma. Avvocato, cantautore, autore, showman televisivo, velista e rotariano appartenente al Club Roma Capitale. “La Toga”, la nuova canzone di Roberto Caldara, è già disponibile su youtube e prossimamente sarà presente nei principali negozi digitali. Qualora vogliate ascoltare su youtube “La Toga” cliccate sul seguente…

Il suo motto: credere nei propri sogni a tal punto da volerli realizzare.