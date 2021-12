Giovedì 23 dicembre, in prima serata su Retequattro, va in onda “The Family Man“, film del 2000 diretto da Brett Ratner.

Cosa sarebbe successo se Jack Campbell, scapolo cinico e di successo di Wall Street dedito esclusivamente al lavoro, avesse scelto, anzichè la carriera, di sposare l’amore della sua vita? Adesso vivrebbe con Kate, la ragazza che lui ha lasciato 13 anni prima, e i loro due splendidi bambini in una modesta casa nel New Jersey e sarebbe un umile venditore di pneumatici presso l’azienda del suocero. Una mattina di Natale Jack si sveglia nella sua vita parallela: ha sposato Kate ed è un padre di famiglia. Ad un moderno Scrooge, con uno stratagemma celeste vengono insegnati gli autentici valori della vita.

LO SAPEVATE CHE…

Pur non essendo un vero e proprio remake, il film trae spunto da “La vita è meravigliosa” di Frank Capra.

La Ferrari guidata da Nicolas Cage nel film è lo stesso modello posseduto dall’attore fino ad un anno prima delle riprese del film

La pellicola è stata un successo ai botteghini, terza per incassi (con un totale di 124.745.083 milioni di dollari) dietro a “What Women Want” e “Cast Away”.

CAST: Saul Rubinek, Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven