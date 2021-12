Le figlie di Obama (oggi grandissime) in vacanza con la famiglia ci ricordano quanto il tempo passi veloce

Anche in casa Obama è tempo di festeggiamenti per il Natale 2021. La famiglia dell’ex presidente si è recata alle Hawaii per passare insieme il periodo di vacanza e, in questi giorni, alcuni scatti rubati hanno per protagoniste Sasha e Malia, le figlie di Barack e Michelle Obama, sempre più grandi e spensierate.

Per la famiglia Obama è una vera e propria tradizione passare insieme le vacanze natalizie annuali nel luogo in cui Barack è nato e ha trascorso gran parte della sua infanzia: le Hawaii. E a riprova del loro legame, anche le figlie di Barack Obamasembrano sentirsi perfettamente a loro agio nella terra natale del padre. Oggi Sasha e Malia hanno rispettivamente 20 e 23 anni e mentre Sasha studia all’università del Michigan ed è impegnata tra basket, pallavolo e tennis, Malia si è laureata all’Università di Harvard durante l’estate.



Gli scatti rubati mostrano le sorelle Obama più cresciute e rilassate che mai, mentre si godono una giornata al mare, tra un tuffo, un po’ di abbronzatura e il paddleboard. Sasha e Malia sono state fotografate mentre remano sulle loro tavole, tra le onde dolci dell’isola di O’ahu. Sasha sfoggia un costume rosso alla Bay watch abbinato a una collana vistosa mentre Malia opta per un completo sportivo e indossa un bikini rosa tie-dye, una gonna bianca e un cappello da baseball. Poco più a riva, papà Barack Obama veglia sulle figlie mentre si concede una nuotata. L’unica grande assente è Michelle Obama che sulla spiaggia non si è proprio fatta vedere.

Voci di crisi? Noi diremmo proprio di no, anche perché per smentirle basta andare a ripescare le dolcissime dichiarazioni d’amore che si erano scambiati Michelle e Barack Obama per festeggiare il loro ventinovesimo anniversario di matrimonio. Barack Obama ha affidato a Instagram le sue parole: “Negli ultimi 29 anni, ho adorato guardare il mondo mentre ti conosceva non solo come figlia del South Side, ma come madre, avvocato, dirigente, autrice, First Lady e la mia migliore amica”, ha scritto prima di aggiungere “Non riesco a immaginare la vita senza di te”. E no, non potremmo proprio aggiungere altro.



