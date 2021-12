Il pluripremiato film “La forma dell’acqua”

Il film “La forma dell’acqua”, Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore di quattro premi Oscar su ben tredici nomination, andrà in onda mercoledì 22 dicembre alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre).



Scritto e diretto dal maestro del fantastico Guillermo del Toro, La forma dell’acqua è la rivisitazione dell’immaginario fantascientifico americano degli anni Cinquanta e Sessanta nei toni di una poetica fiaba. Sullo sfondo di un segretissimo laboratorio sotterraneo, all’apice della guerra fredda, l’autore messicano immagina l’impossibile storia d’amore tra una donna delle pulizie, affetta da mutismo (Sally Hawkins), e uno straordinario uomo-pesce (Doug Jones), ispirato al classico di Jack Arnold Il mostro della laguna nera (1954).



Quella che per il cinema di genere del tempo era una mostruosa minaccia, diventa qui protagonista di un raffinato apologo sulla comprensione della diversità. Degno di nota anche il grottesco personaggio del colonnello Strickland, esaltato comandante della base, parente stretto degli anti-eroi militaristi del Dottor Stranamore, interpretato da un sempre istrionico Michael Shannon. A seguire, la prima delle tre puntate in prima visione della docu-serie “Miti & Mostri” che rivelerà le origini delle più famose leggende europee esplorando il motivo per cui ancora oggi se ne parla.