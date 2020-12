Riccardo Muti per la prima volta al Teatro Regio di Torino

Riccardo Muti dirigerà, per la prima volta, l’Orchestra e il Coro del Regio di Torino. Lo hanno annunciato il commissario straordinario del teatro Rosanna Purchia e il direttore artistico Sebastian F. Schwarz nel corso di una conferenza stampa, in cui sono state anche rese note le novità per i prossimi mesi. Si comincia mercoledì 23 dicembre alle 18 con il Concerto di Natale in diretta streaming: il primo appuntamento di questa nuova programmazione è con un artista legato al Regio per un decennio e amatissimo dal pubblico, il maestro Gianandrea Noseda, che ritorna a dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio. Lo streaming è gratuito e rimarrà disponibile sul sito del teatro. Il programma del “Concerto di Natale” spazia da un corale di Martin Lutero a quello di Bach, nella sua forma originale e in quella riorchestrata da Stravinskij, a Mozart con l’Ave Verum Corpus e la Sinfonia n. 40, fino ad arrivare al Concertino per la notte di Natale scritto dal compositore milanese Niccolò Castiglioni nel 1952, esempio delle sue raffinate doti di orchestratore. Il maestro del Coro è Andrea Secchi. Giovedì 31 dicembre alle 15 sarà ospite del palcoscenico del Regio per il Concerto di Fine Anno in una diretta streaming, uno dei più importanti artisti della sua generazione, punto di riferimento indiscusso per molti giovani direttori nonché amico appassionato del nostro Teatro: il maestro Donato Renzetti che, con l’Orchestra del Regio, presenterà un programma ampio e variegato che abbraccia il periodo barocco con Charpentier e Händel, quello settecentesco con Mozart, l’Ottocento con Rossini, von Suppé, Strauss jr., Bizet, Čaikovskij e Borodin arrivando alle atmosfere novecentesche con De Falla, Warlock e la riorchestrazione di Respighi della rossiniana La boutique Fantasque. Gennaio sarà invece il mese che segnerà il ritorno dell’opera lirica al Regio e si ripartirà con La bohème di Puccini, nel nuovo allestimento che unisce la regia, firmata da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, a scene e costumi ripresi dai bozzetti e dai figurini originali di Adolf Hohenstein, disegnati per la prima assoluta torinese del 1896. Dal momento che a gennaio il Regio sarà chiuso al pubblico, l’opera sarà registrata insieme a Classica HD Canale 136 di Sky, che la manderà in onda sabato 23 gennaio alle 21; lunedì 1 febbraio, giorno del 125° anniversario della prima rappresentazione assoluta, sarà invece disponibile in streaming su www.teatroregio.torino.it alle 20 al costo di 5 euro. I biglietti per assistere alla Bohème on line saranno in vendita a partire da oggi, su www.teatroregio.torino.it. Il maestro israeliano Daniel Oren dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio. Febbraio porterà una grande sorpresa: il maestro Riccardo Muti che, per la prima volta nel teatro torinese, dirigerà l’Orchestra e il Coro del Regio. In scena ‘Così fan tutte’ di Wolfgang Amadeus Mozart con la regia di Chiara Muti, una coproduzione del 2018 tra il Teatro San Carlo di Napoli e la Wiener Staatsoper. Il sestetto tutto italiano dei protagonisti è composto da Mariangela Sicilia, Paola Gardina, Alessandro Luongo, Giovanni Sala, Francesca Di Sauro e Marco Filippo Romano. “Dato il perdurare dell’incertezza sull’apertura del Teatro al pubblico – hanno spiegato Purchia e Schwarz – abbiamo lavorato su tre ipotesi: la prima, nel caso fosse possibile disporre della capienza totale della sala, prevede 5 recite a febbraio; la seconda, nel caso di una capienza limitata, alle stesse cinque recite si aggiungerebbe la trasmissione in streaming dell’opera; la terza ipotesi, nel caso ci fosse, purtroppo, ancora imposta la chiusura, alla diffusione in streaming di Così fan tutte si aggiungerebbe un Concerto straordinario diretto dal maestro Riccardo Muti con l’Orchestra del Regio e trasmesso in streaming”. Il 22 e il 23 dicembre si potranno acquistare regali natalizi, con l’iniziativa pop-up, “Regala il Regio”: in vendita, oggetti firmati Regio, oppure biglietti open per quando sarà possibile ritornare ad assistere agli spettacoli in sala.