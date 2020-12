Oggi Abbado chiuderà il Mese Pucciniano

Si concluderanno oggi con un concerto che vedrà fra i protagonisti il direttore d’orchestra Roberto Abbado le celebrazioni del Mese Pucciniano che la Fondazione Festival Puccini di Torre del Lago ha organizzato in occasione dell’anniversario della nascita del grande compositore toscano, nato il 22 dicembre 1858. Una edizione, questa del Mese Pucciniano, che si è svolta in forma compatibile con le restrizioni dell’emergenza sanitaria ma non è stata comunque cancellata. Nel giorno del compleanno di Puccini, il maestro Abbado salirà sul podio dell’Orchestra del Festival Puccini per presentare un programma che ruota intorno alla figura del Puccini europeo e che, oltre a brani del grande musicista di Torre del Lago, avrà come protagonisti anche Wagner, Mascagni e Ponchielli. Il concerto, dal titolo “Happy birthday, Mr. Puccini”, sarà trasmesso domani pomeriggio alle ore 18 su Rai 5. Nell’occasione la Fondazione Puccini ricorda che l’edizione 2021 del Festival Puccini, in programma dal 23 luglio al 21 agosto, vedrà in scena dieci rappresentazioni d’opera con un nuovo allestimento di Turandot, la ripresa di Tosca e de La Bohème oltre ad un gala lirico per celebrare Enrico Caruso nel centenario della comparsa.