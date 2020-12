Kate Middleton, coi figli e in casa la duchessa è una di noi (o quasi). Ma il tè lo prepara sempre William…

Perfetta a ogni uscita, “normale” nel quotidiano. Tra bambini che corrono di qua e di là, lo shopping on line, le cene con gli amici. Una fonte vicina ai Cambridge racconta il loro dietro le quinte

Kate Middleton, si sa, non sbaglia un colpo. Ogni uscita della duchessa di Cambridge è da manuale in fatto di look, etichetta ed eleganza. Una volta rientrata in casa (o a palazzo), la moglie di William d’Inghilterra però finalmente si rilassa. Mentre il tè… lo prepara lui. Ma una cosa è certa: in pubblico, o in privato, Kate è una regina di stile.

“È UNA CASA DELIZIOSA E ACCOGLIENTE” – Una fonte vicina ai Cambridge ci permette di “sbirciare” dentro le mura di Anmer Hall, la loro tenuta di campagna nel Norfolk – a circa 180 chilometri da Londra – dove hanno vissuto nei primi anni di vita di George, e per gran parte del lockdown, durante la prima ondata della pandemia, con i figli. “È una casa deliziosa e accogliente, non certo un palazzo lussuoso e soffocante”, dice la fonte al magazine People.

”WILLIAM PREPARA IL TÈ” – Kate versione casalinga è “molto rilassata”. “Se sei sua ospite”, prosegue la fonte, “ti viene subito offerta una tazza di tè e spesso è William a prepararlo”. Non solo. Come tutte le mamme del mondo, dopo aver messo a nanna i bambini, Kate si ritaglia del tempo per sé. Spesso si dedica a shopping on line e guarda tutorial di make up (talvolta è lei stessa a truccarsi e pettinarsi prima di un evento ufficiale). “In fin dei conti lei si allena per diventare regina, ma onestamente se non lo sapessi non lo immagineresti”.

”I BAMBINI SCORRAZZANO” – Nella splendida dimora in stile georgiano, con 10 camere da letto e un grande parco intorno, la coppia ospita spesso gli amici che vivono nei dintorni e partecipa a battute di caccia. “È una normale casa di famiglia con i bambini che corrono di qua e di là, buttando giù tutto. Nessuno si dà arie”. La distanza con lo stile Meghan Markle è davvero siderale…





